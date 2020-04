La proposta di Fratelli d'Italia: "Esporre la bandiera dell'Ue non sia un obbligo"

Sindaci e amministratori locali hanno aderito a quella che ormai viene definita la "rivolta delle bandiere", una protesta contro l'immobilismo di Bruxelles nella gestione del Coronavirus: un caso recente ha riguardato il Consiglio regionale d'Abruzzo, con il presidente Lorenzo Sospiri che ha ammainato il vessillo dell'Unione europea. L'atto di ribellione istituzionale è stato sposato dai diversi politici dopo l'iniziativa di Fabio Rampelli, che ha tolto la bandiera dell'Ue e l'ha riposta in un cassetto del suo ufficio. Un gesto molto forte: stando alla portavoce Sabrina Fantauzzi, il video avrebbe registrato oltre 1 milione e 300mila visualizzazioni dirette, 500mila retweet, 350mila commenti e migliaia di messaggi privati. E considerando le visualizzazioni su Facebook, Youtube, Instagram e il rilancio sulla pagina di Giorgia Meloni " si presume il raggiungimento di 5milioni di persone ".

Il vicepresidente della Camera si è detto sorpreso da questo " tsunami di antieuropeismo, trasversale agli schieramenti politici " poiché si sarebbe aspettato solamente " clamore ". Ha fatto notare che pure gli elettori di sinistra " sono allergici a Bruxelles ", anche perché ormai l'Unione europea " è percepita come nemica: ci stringe la borsa agitando come uno scalpo il nostro debito pubblico ".

La proposta

L'intenzione però non è quella di far rimanere quegli atti come una mera dimostrazione: per questo - stando a quanto appreso e riferito in esclusiva da Libero - Fratelli d'Italia nei prossimi giorni provvederà a depositare una proposta di legge con l'obiettivo di eliminare l'obbligo di issare il vessillo blu-stellato accanto al Tricolore. Dalla legge del 5 febbraio 1998, su proposta dell'Ulivo, l'uso era stato imposto per i palazzi del governo, per i Ministeri, per i consigli regionali, per le Provinciali, per le Comunali, per Università e scuole e addirittura in occasione delle elezioni Nazionali.