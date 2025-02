Carbon tax verso il rinvio al 2027

Ascolta ora 00:00 00:00

Comincia a prendere forma la sterzata anti-ideologica della nuova Commissione europea. Dopo l'apertura del tavolo per rivedere il Green New Deal che sta mettendo in grave difficoltà l'industria dell'automotive europea a vantaggio di quella cinese, Bruxelles propone di rinviare di un anno, al 2027, l'attuazione del Meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (Cbam) e di esentare dai suoi vincoli i piccoli importatori di merci. La proposta fa parte del pacchetto omnibus in arrivo mercoledì come parte della semplificazione della cosiddetta carbon tax, ovvero la tassa da pagare quando si importa da Paesi extra Ue con standard sulle emissioni meno stringenti. Secondo le prime bozze circolate, la Commissione Ue adesso intende spostare la data di un anno, quindi al 2027, l'inizio della vendita dei certificati Cbam (che, per l'appunto, servono a compensare le emissioni generate nella produzione di quei beni all'estero) e introdurre una soglia a 50 tonnellate di prodotto per anno civile entro la quale le aziende, ad eccezione di elettricità e idrogeno, possono essere esentate dall'acquisto dei certificati di carbonio. Questo, ovviamente, andrebbe a esentare molto piccole e medie imprese, di cui l'Italia è ricca, dal dover sottostare a questa nuova tassa, in un periodo storico dove tra l'altro l'energia costa sensibilmente di più. La norma era stata approvata nel 2023, insieme al resto del pacchetto Fit for 55 che abbracciava una serie di misure per ridurre fortemente le emissioni dei Paesi dell'Unione europea.

A ottobre 2023, a dire il vero, era iniziata una fase transitoria della Carbon tax che si applicava solo a settori come cemento, acciaio, ferro, alluminio, elettricità, fertilizzanti e idrogeno. Ora però tutto torna in discussione.