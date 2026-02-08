Pucci sessista? Allora rileggete la Littizzetto...

Dice, ma il comico Pucci al Festival, proprio no. Volgare, omofobo, razzista, fascista. Interista aggiungo io, potrebbe essere questa la nota peggiore. Un altro di TeleMeloni, come si può pensare di invitare un buffone del genere, addirittura affidandogli la coconduzione di una serata festivaliera? Scoppia il finimondo, la sinistra si ribella, la premier riferisca in Parlamento. Eppure basterebbe consultare gli archivi del festival, edizione 2013, presenta Fabio Fazio e chi ci ritrovi? Luciana Littizzetto, sì, proprio lei, garbata comica dotata di un'ironia alta e bassa, dipende dal contesto e da chi deve contestare. Un bignamino delle migliori frasi dell'artista piemontese: "Ci sono cose nella vita che si risolvono solo con un vaf..."; "Credimi, i cellulari sono l'unica cosa che gli uomini sono fieri d'avere piccolo!"; "Meglio che mi fidanzi col mio albero di natale. Sembra essere l'unico ad avere le palle"; "In America sta spopolando la rivergination. L'imenoplastica. Non sei più vergine? Mettici una toppa. La toppa sulla topa"; "Una persona dedica 16 ore complessive all'orgasmo e nove mesi a lavare e stirare, cioè si passa più tempo a stirare che a godere. Il movimento è uguale: su e giù, avanti e indietro"; "Hanno fotografato il punto G... Punto G come goduria. L'aveva scovato già nel 1950 un ginecologo tedesco, tale dottor Gräfenberg, un uomo che, mentre i suoi simili negli anni Cinquanta avevano la testa presa nel progettare il primo viaggio sulla luna, ebbene, lui la testa la teneva sprofondata da un'altra parte"; "Mi auguro che entro breve inventino per voi maschi un tutore da mutanda così potremo finalmente smettere di dirvi di tirare su l'asse prima di fare pipì. Si può fare in due modi: o un manicotto col mirino telescopico che ve lo tiene puntato sul bersaglio o un lettore ottico che appena vede che l'asse è tirato giù fa partire un impulso elettrico che ve lo strina".

Morale: Pucci dovrebbe spostarsi un attimo, da destra a sinistra, chessò, passare a La7, firmare un manifesto pro Salis, andare in piazza con Landini. Ricordando Flaiano, non lo farà, non è comunista, non può permetterselo.