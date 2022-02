"Putin? Chi scatena la guerra sbaglia sempre"

Un chiarimento, anzitutto: " Se ho fatto un cambio drastico su Putin? Un conto è avere rispetto della storia russa, grande terra di civiltà, difendere le imprese italiane che hanno rapporti economici con la Russia, un conto è difendere chi ha scatenato una guerra ". Matteo Salvini, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, commenta le ultime notizie che arrivano dai fronti di battaglia sparsi per l'Ucraina.

Anzitutto, l'apertura di un canale diplomatico tra Mosca e Kiev: " Quella del negoziato è una notizia straordinaria, la guerra va fermata con il dialogo ". E sul dialogo insiste il leader leghista, contrario all'invio di uomini e armamenti, anche per quanto riguarda le prossime mosse dell'Italia. Tanto da indicare papa Francesco come leader "politico" più illuminato tra i tanti che si stanno adoperando in queste ultime, drammatiche ore per rallentare e, possibilmente, fermare i combattimenti. Ma Salvini si spinge anche oltre, e lancia idealmente la candidatura di Roma come città che accolga gli incontri tra la delegazione di Kiev e quella moscovita. Poi apre le porte alle decine di migliaia di persone che stanno scappando dalle zone bombardate: " L'Italia è un Paese accogliente, buono, generoso e solidale. Arriveranno donne e uomini dall'Ucraina e sono i benvenuti ".