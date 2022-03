"Non volevano". Luttwak e il retroscena su Putin

Edward Luttwak, politologo romeno naturalizzato statunitense, durante Quarta Repubblica su Rete 4 si è espresso riguardo il conflitto in Ucraina. Senza mezzi termini ha affermato: " Questa è una guerra iniziata contro il consiglio dell'intelligence russa ". Ciò significa che Vladimir Putin avrebbe agito e preso decisioni senza essere appoggiato dai servizi segreti del Paese.

Un modus operandi a dir poco rischioso ma che non ha fermato il leader del Cremlino. Secondo un rapporto trapelato dal servizio di sicurezza russo e arrivato nelle mani di un attivista per i diritti umani, Vladimir Osechkin, e successivamente pubblicato dal Times, questa guerra è stata definita un "fallimento totale". I soldati uccisi dovrebbero superare le 10mila unità, nonostante ne siano stati dichiarati solamente 498. E soprattutto, i vertici militari avrebbero "perso i contatti con le principali divisioni". Questo per aver agito "intuitivamente" e "in base all'emozione". Luttwak in merito alla crisi e alle difficoltà che sta vivendo l'esercito russo per portare a termine i suoi obiettivi bellici ha detto: " Non riescono a uscirne, per uscirne avrebbero bisogno di 700mila soldati ". E aggiunge: " I russi adesso hanno un problema di accesso e in più quando entrano nelle città le tecnologie sono annullate dal terreno ". Un altro fattore da non sottovalutare per il politolo è che migliaia di persone sono rimaste senza corrente elettrica a causa dei bombardamenti. " Se perdi elettricità, tu perdi la città ", ha spiegato Luttwak.