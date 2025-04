Putin: "Tregua di Pasqua". Ma è un bluff: droni e razzi

Ascolta ora 00:00 00:00

Putin, su consiglio del Patriarca Kirill, «regala» all'Ucraina una tregua per Pasqua. I soldati di Mosca hanno riposto le armi ieri pomeriggio alle 18, e riprenderanno le loro posizioni al fronte dopo la mezzanotte del 21 aprile. Anche nel gennaio 2023 le autorità russe annunciarono un'interruzione provvisoria, ma i combattimenti non si fermarono mai. Mentre lo zar di Mosca ordinava al generale Gerasimov la sospensione dell'offensiva, i cieli di Kiev si riempivano di droni kamikaze in parte abbattuti dalla contraerea. Un missile in serata ha colpito Kherson insieme a otto droni che hanno parzialmente distrutto un palazzo residenziale. «Putin continua a giocare con la vita delle persone. Non sa che cosa voglia dire la sacralità della Pasqua», ha commentato su Telegram Zelensky che però in serata ha aggiunto: «Se improvvisamente vogliono la tregua, l'Ucraina si comporterà di conseguenza. Se regge, l'Ucraina propone di estenderlo, trenta giorni sarebbero una chance di pace», denunciando comunque gli attacchi di ieri. Il ministro degli Esteri Sybiha aggiunge: «È un individuo inaffidabile». Il presidente russo nega ogni addebito e attende «la reazione di Kiev alla tregua annunciata. Il loro atteggiamento mostrerà quanto l'Ucraina sia in grado di risolvere pacificamente il conflitto».

Tregua o meno sono gli aspetti di natura politica e diplomatica a prevalere nelle ultime ore. Il ministero della Difesa ucraino Umjerov ha smentito le notizie secondo cui Kiev sarebbe d'accordo «al 90%» con il piano di pace di Trump presentato a Parigi, notizia sostenuta dal New York Post che cita funzionari Usa. In una dichiarazione a Sky News Umjerov ricorda che «i russi continuano nell'aggressione, non è chiaro quindi come si possa discutere o misurare in percentuali i progressi di un qualsiasi dialogo». I contorni del piano statunitense, condivisi durante gli incontri a Parigi, e che verranno ulteriormente valutati a Londra la prossima settimana, congelerebbero di fatto la guerra, con i territori ucraini ora occupati dalla Russia (Crimea, Zaporizhzhia, Kherson, Luhansk e Donetsk) che rimarrebbero sotto il controllo di Mosca. Anche le aspirazioni di Kiev di aderire alla Nato sarebbero fuori discussione, e ieri Kellogg l'ha ribadito.

Che Zelensky sia disposto ad accettare gli scenari disegnati da Trump-Rubio-Witkoff appare molto difficile. Inoltre, secondo fonti interne al Congresso Usa, non esisterebbe alcuna discussione in corso alla Casa Bianca su un prossimo pacchetto di armi per l'Ucraina. Gli Usa avrebbero piuttosto già elaborato un piano preliminare per monitorare il cessate il fuoco in Ucraina quando verrà raggiunto un accordo con la Russia. Anche questi aspetti verranno dibattuti dalle varie delegazioni, compresa quella dei «volenterosi» a Londra. Il Cremlino da parte sua dichiara di essere «pronto ai negoziati» e accoglie con favore «il desiderio di Usa, Cina e altri Paesi per una soluzione giusta e pacifica». Un nuovo incontro con Witkoff è alle porte.

Nel 1.151° giorno di combattimenti, al netto di una tregua ballerina, la Russia ha lanciato 8 missili balistici contro le regioni di Odessa, Kharkiv, Sumy, Donetsk e Zaporizhzhia. Il ministero della Difesa di Mosca riferisce di avere preso il controllo di Shevchenko (Donetsk), a ridosso di Pokrovsk, area ricca di miniere di carbone.

La Russia accusa l'Ucraina di aver attaccato 10 volte le proprie infrastrutture energetiche nelle ultime 24 ore. Perso ormai il Kursk, Kiev prova a invadere il Belgorod, e Zelensky sostiene che le sue truppe avanzano nella regione.