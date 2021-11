"Qualcuno ti spari addosso". La vergognosa minaccia a Gasparri

Il clima d'odio nel Paese è palpabile. Lo dimostrano gli ultimi avvenimenti e la lettera minatoria ricevuta dall'onorevole Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. "' La tua fine è vicinissima', 'una brutta fine tra mille dolori', 'qualcuno ti spari addosso' ", questo è uno stralcio della missiva diffuso dall'ufficio stampa del Senato di Forza Italia. Si tratta di una lettera anonima " proveniente da Padova ", che " contiene numerose minacce di morte al senatore Gasparri e per questo è stata inoltrata con una denuncia alle forze dell'ordine ".

Gli inquirenti faranno il loro lavoro e per il momento non è esclusa nessuna pista. In nome di Gasparri si unisce alla lunga lista di quelli che, nelle ultime settimane, hanno subito le stesse minacce. La matrice dell'azione minatoria è attualmente sconosciuta e Forza Italia nella sua nota rassicura che " nonostante il contenuto della lettera desti molta preoccupazione, il senatore ha già chiarito che questo non influirà in nessun modo con il suo ruolo e che proseguirà come sempre le battaglie che ne hanno caratterizzato negli anni il percorso politico fatto di impegno e di coerenza ".

"La tua fine è vicinissima" "qualcuno ti spari addosso" "una fine tra mille dolori": alcune delle frasi di una lettera anonima che ho ricevuto oggi. Ho sporto denuncia alle Forze dell'Ordine. Tutto questo NON influirà in nessun modo con il mio impegno, con la coerenza di sempre. pic.twitter.com/Ifo5kklcY0 — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) November 11, 2021

Lo stesso senatore ha voluto rendere noto quanto accaduto con un post pubblicato sui social, aggiungendo: " Ho sporto denuncia alle forze dell'ordine. Tutto questo non influirà in nessun modo con il mio impegno, con la coerenza di sempre ". Tanti i messaggi di solidarietà trasmessi al senatore Gasparri da parte dei suoi colleghi. " Conosco Maurizio Gasparri da quando andavamo al liceo Tasso di Roma. Le minacce non lo hanno mai intimidito. Anche questa volta continuerà a difendere i valori comuni. Lo abbraccio assieme a tutta la grande famiglia di Forza Italia ", ha scritto Antonio Tajani su Twitter.

Anna Maria Bernini, invece, ha affidato il suo messaggio a una nota: " Sono vicina al collega e amico Maurizio Gasparri per l'ennesimo episodio che lo vede vittima di gravissime minacce di morte. Siamo certi che il suo coerente impegno in Parlamento e nel Paese, e soprattutto lo spirito battagliero sempre in sostegno di giuste cause non verranno meno neanche questa volta. Odio e violenza non prevarranno. A Gasparri un grande abbraccio e tutta la solidarietà del gruppo di Forza Italia al Senato, sempre al suo fianco ".