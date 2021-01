Quando Conte diceva: "Non cerco maggioranze diverse in Parlamento"

L'ex avvocato del popolo Giuseppe Conte ci ha abituato a tutto. Da premier di una coalizione euroscettica come quella giallo-verde a quella ultra-europeista, come quella giallo-rossa. Dal governo del cambiamento, strizzando l'occhio a Donald Trump e ai populisti di tutto il mondo, a quello più vicino alle élite, Giuseppi è l'uomo giusto per tutte le stagioni. Ma è anche un uomo dalla memoria politica cortissima. Era il 25 luglio 2019, in piena crisi con la Lega, quando lui stesso - o Rocco Casalino? - scriveva sul suo profilo Facebook un messaggio contro la "vecchia politica" che lui dovrebbe in qualche modo incarnare. " Che io possa andare in Parlamento a cercare maggioranze alternative o che io voglia addirittura dare vita a un mio partito è pura fantasia. Non facciamo i peggiori ragionamenti da Prima Repubblica. Restituiamo alla politica la sua nobiltà, la sua nobile vocazione. Voliamo alto " spiegava ai cronisti all'epoca.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel luglio 2019 e per Conte è tempo di sopravvivere ai terremoti renziani, non di volare alto. E ora, quello stesso Giuseppe Conte che si scagliava contro i " peggiori ragionamenti da Prima Repubblica " si rimangia tutto quello che disse in quella "calda" estate 2019, andando proprio in Parlamento a cercare i "costruttori", che un tempo il popolo grillino avrebbe prontamente derubricato al "mercato delle vacche". O peggio, alla "compravendita" dei parlamentari, secondo il vangelo giustizialista. Come riportato da IlGiornale.it, Conte andrà in Aula lunedì e in Senato martedì. Il nucleo da cui sta prendendo vita la corrente a sostegno del presidente del consiglio è il Maie (Movimento associativo italiani all'estero), facente parte del gruppo Misto in Senato e già dalla parte della maggioranza. La componente parlamentare prende il nome di Maie-Italia23 " per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte ". Lo ha annunciato Ricardo Merlo, rivelando la nuova denominazione.