Quanta piaggeria per beatificarla

Il dato è un bel 14% che Discovery Channel prende e porta a casa! A soli cinque minuti dall'intervista, al netto del primo filmato, Chiara ha già pianto. Ha già detto che le persone hanno frainteso ciò che era scritto sulla confezione del pandoro. Ha già dichiarato che per lei, forse sbagliando, la beneficenza va pubblicizzata perché gli altri possano emulare il gesto. Ha già ammesso che è bello far vedere di sé le imperfezioni. Ha già confessato che è fragile! Tutto il resto è noia, noia, ho detto noia e non gioia. A parte che da gioire c'è poco. Non un guizzo. Non uno scoop. Più divertenti i siparietti dell'inviato Dessì di Pomeriggio5, appostato da mesi sotto casa, compresa la consegna a Chiara del cornetto benedetto da Myrta Merlino. Nulla di tutto questo da Fazio, ma una santificazione a mani giunte che sapeva di poco, consentendole di dire, tra le mani un Kleenex, che non lo farebbe mai più! Che chiede scusa. Di che? Non saranno i giudici a stabilire cosa ha fatto? Martire flagellata sulla strada dei social dai quali lei mette in guardia noi! Ogni uscita è stata una frustata, povera creatura. Moglie separata che si vuole ancora bene con Federico Lucia in arte Fedez. Non un cenno ai motivi della crisi e delle litigate con testimoni. Imprenditrice a cui stanno sfuggendo sponsor ma anche di questo non si fa cenno. Influencer in calo di followers. Non una parola. Donna a cui nessuno perdona nulla e che ha dovuto pensare tanto a cosa indossare domenica sera perché l'avrebbero attaccata come per la tuta della prima uscita dopo il pandoro-gate.

Volevate sapere come le sta andando davvero la vita, dove stanno andando i suoi seguaci, adepti, adoratori, e le sue paure, il suo matrimonio? Avete sbagliato canale. A Che tempo che fa vanno i personaggi più personaggi di altri. Ed è merito di Fazio che ha ferocemente selezionato all'ingresso. Da sempre. Pertanto se vogliamo vederli, un po' toccarli, dobbiamo sorbirci i suoi balbettii e i suoi inchini. Abbiamo aspettato Chiara, l'altra sera, per leggere in quegli occhioni furbi e divistici una crepa, ma mai ci siamo illusi in un'intervista scomoda. Ditelo a Crozza che vede saliva ovunque, tranne che dal suo amico Fabio!