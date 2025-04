Quattro aziende Ue uniscono le forze, nasce il big delle colonnine elettriche

Ascolta ora 00:00 00:00

Prende forma il gigante europeo delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. Di fronte all'avanzare della minaccia di un contesto internazionale sempre più frammentato, il Vecchio continente non perde tempo e la novità arriva proprio da uno dei settori più critici, quello della mobilità elettrica, dove l'Europa si trova a contrastare l'accanita concorrenza di Stati Uniti da una parte e Cina dall'altra.

Quattro aziende europee specializzate nella ricarica per veicoli elettrici hanno così deciso di unire le forze andando a creare la Spark Alliance, che andrà a dare vita alla rete più grande d'Europa. Tra i quattro player spicca anche un'eccellenza italiana del settore, Atlante, che fa parte del gruppo Nhoa, che da spin-off del Politecnico di Torino e di Milano è diventato uno dei leader globali nella transizione energetica. Dal lancio in Italia nel 2021, Atlante ha costruito una rete di oltre 900 stazioni distribuite tra Italia, Francia, Spagna e Portogallo, dando vita alla più grande rete di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa, alimentata al 100% da energie rinnovabili. «Stabilire nuovi standard per le infrastrutture di ricarica pubblica e introdurre innovazione non può avvenire in modo isolato: ci siamo uniti per dare il via a questo percorso, e cercheremo attivamente altri partner ispirati», ha rimarcato Stefano Terranova, ceo di Atlante. «Proseguiremo con altre iniziative per rendere l'accesso alla ricarica pubblica affidabile e di alta qualità sempre più semplice, trasparente e sicuro», ha aggiunto.

Gli altri tre operatori sono la francese Electra, l'olandese Fastned e soprattutto Ionity, la joint venture ideata da una serie di colossi automotive (Ford, Hyundai, Kia, Mercedes e Volkswagen, Audi e Porsche) insieme a Blackrock. La rete unirà oltre 1.

700 stazioni e i membri dell'Alleanza presenti in 25 paesi europei, con più di 11mila punti di ricarica, dando la possibilità a tutti i possessori di auto con spina di ricaricare e pagare in qualsiasi stazione della Spark Alliance, indipendentemente dalla marca o dal modello del proprio veicolo e senza la necessità di dover scaricare una nuova App.