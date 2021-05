Quattro partiti in una forchetta di 4 punti: ecco l'ultimo sondaggio

Se il governo guidato da Mario Draghi non dovesse subire pesanti scossoni, l'attuale esecutivo potrebbe anche andare avanti sino al 2023. Tuttavia, considerati i molteplici attriti in essere fra i partiti che compongono la maggioranza, non si può mai dire come andrà a finire, ed ecco perché i risultati dei sondaggi politici stanno acquisendo sempre più importanza.

I nuovi sondaggi

I dati parlano chiaro: al momento in testa ci sono quattro compagini divise da pochi punti percentuali. In testa abbiamo ancora il Carroccio di Matteo Salvini, che pur restando il primo partito continua a perdere voti. Al momento, secondo le indagini condotte da Quorum/YouTrend per Sky TG24, la Lega si attesta al 21.1%, registrando un – 0,2% rispetto alla settimana scorsa. A seguire abbiamo il Partito democratico e Fratelli d'Italia, secondo l'istituto di ricerca rispettivamente al 19,5% ed al 18.8%. Alessandra Ghisleri per La Stampa riporta un quadro diverso, capovolgendo la situazione e dando il Pd al 18,8% ed FdI addirittura al 19%.

Indiscussa, in ogni caso, la crescita di Fratelli d'Italia, divenuto secondo o terzo partito. Sono ormai pochi i punti percentuali che separano il partito di Giorgia Meloni dalla Lega, tanto che c'è già chi ipotizza un sorpasso alle prossime amministrative. A chiudere il quartetto, in ogni caso, c'è il Movimento 5Stelle. La guida di Giuseppi ha sicuramente restituito un poco di ossigeno ai grillini, ma i risultati non sono poi così incoraggianti, dal momento che la distanza con Fratelli d'Italia continua ad aumentare. Ad oggi i pentastellati si trovano infatti al 17,3% (16,5% per la Ghisleri).

Quattro partiti, dunque, divisi da meno di 4/5 punti percentuali. Dopo Lega, Pd, FdI e M5S, con una distanza di circa 8 punti, abbiamo Forza Italia al 7,4%, (7,7% per la Ghisleri). A seguire, secondo i sondaggi della direttrice di Euromedia Research, si trovano Leu al 3,8%, Azione di Carlo Calenda al 3,3%, i Verdi al 2,5%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,1% e +Europa all'1,5%. YouTrend dà invece Sinistra italiana ed Articolo Uno al 3,3% , Azione! al 3%, Italia viva al 2,7%, + Europa al 2,1% ed il gruppo dei Verdi all'1,8%.

Il futuro del centrodestra

La crescita di Fratelli d'Italia ha naturalmente portato il centrodestra a discutere su quale partito si troverà un giorno alla guida della coalizione. Giorgia Meloni, incalzata da Lucia Annunziata, non si è tirata indietro: " Io mi preparo a governare la Nazione. Ma il punto d’arrivo non lo decido io. Io sono pronta ad assumermi le responsabilità ". E se il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani ha deciso rimandare la questione, spiegando di voler aspettare le elezioni, Matteo Salvini ha mostrato sicurezza: " E se sbarcano gli alieni? Ci porremo il problema quando sbarcheranno gli alieni, ma penso che non sbarcheranno ".