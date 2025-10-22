Quei pro Pal allergici al confronto delle idee

Ormai il copione è consolidato, senza imprevisti, una delle poche certezze del dibattito - pardon del non dibattito - politico: i pro Pal, messi di fronte a un libero confronto, hanno potentissime reazioni allergiche, si inalberano e se possono scappano a gambe levate. Sempre. Potremmo chiamarlo "canone Iacchetti" perché in fondo è lui, per primo, ad averlo teorizzato pubblicamente durante un'ormai celeberrima puntata di Cartabianca: quando si parla di Israele non ci deve essere contraddittorio. E, il conduttore di Striscia la Notizia e neo opinionista sulla striscia di Gaza, suo malgrado ha fatto proseliti. Ma, come spesso accade, gli alunni possono essere anche peggiori dei cattivi maestri. L'ultimo esempio è avvenuto, pochi giorni fa, davanti ai microfoni e alle telecamere di Pulp, il seguitissimo podcast di Federico Lucia (meglio conosciuto come Fedez) e Davide Marra. Tra i vari ospiti della prima parte della puntata c'è anche Karem Rohana, giovane italiano di origini palestinesi, chiamato appositamente per difendere la causa pro Pal. Solo che c'è un problema: che è un dibattito e, come tale, prevede un contraddittorio. Altrimenti si chiamerebbe monologo. Capiamo che piacerebbe loro molto di più, ma è un'altra cosa. Tutt'altro genere. Di male in peggio: non solo Rohana ha una controparte, ma quella controparte è Francesco Giubilei. Paura e delirio a Pulp, con conseguente crisi isterica di Rohani che sostiene di non aver saputo dell'esistenza dell'altro ospite (sic), che rifiuta il confronto da solo con Giubilei e vorrebbe chiamare i rinforzi da casa, che deve avvisare i suoi soci (chiunque essi siano) di quello che sta accadendo, che - per farla breve - manifesta una sesquipedale insofferenza alle normali dinamiche del pluralismo. Poco cambia quando, dopo mille moine, si siede al tavolo del presunto dibattito, perché ormai la reazione allergica è in corso.
Ma come ha fatto quello sprovveduto di Fedez a non pensarci? Come ha fatto a pensare che dei sinceri democratici accettassero di buon grado di partecipare a un dibattito che prevede, addirittura, la presenza allo stesso tavolo di persone con idee differenti?
Il caso è minimo, ma come spesso accade è paradigmatico di un atteggiamento sempre più diffuso: la riduzione sistematica dello spazio di confronto, il desiderio di silenziare le voci fuori dal coro.
Ipro Pal questo lo hanno capito bene, quando si vuole difendere l'indifendibile hanno una sola strategia: evitare il contraddittorio. Non c'è nulla da eccepire: tutto molto coerente, tutto logico, tutto molto in stile Hamas.