Quelle ventinove ville di lusso tra ulivi e trulli. Così la Puglia "glamour" ha conquistato i vip

La geopolitica è il centro, ma Borgo Egnazia la cornice mediterranea che impreziosirà il G7 in Italia. Un cameo, questo pezzo di Puglia, entrato di diritto nella classifica dei 50 borghi residenziali più esclusivi del mondo. Nato nel 2009 dall'intuizione della famiglia Melpignano, già «padrone di casa» della Masseria San Domenico, che ospita illustri vacanzieri come i coniugi Draghi e D'Alema, Borgo Egnazia rappresenta un salto in avanti: vestire di glamour la già plurivisitata Puglia, grazie ad un resort da 29 ville con piscina che mescola eleganza a bianchissime chianche, grano e caseari a chilometri zero all'assoluta riservatezza sotto ulivi secolari. Dettagli di pregio che, in quindici anni, hanno attirato a Savelletri personaggi dello spettacolo, degli affari, della politica, dello sport.

Madonna è stata ospite in tre occasioni, nel 2016, 2017, 2021. L'ultima è coincisa con il suo 63esimo compleanno, con candeline spente dinanzi a un gelato artigianale e a bordo di un tre-ruote decorato per l'occorrenza. Presenti anche i figli e l'amatissimo ballerino Ahlamalik Williams, conosciuto nel 2015 ma lasciato due anni fa. Il resto l'hanno fatto le storie pubblicate su Instagram dall'artista, che ci ha tenuto a far conoscere a migliaia di fans il suo amore per questo scorcio di Puglia, tra mare, sapori e colori. Nel 2017 si è sposata a Borgo Egnazia la figlia di Jeff Sutton, milionario americano e palazzinaro che, nella classifica di Forbes è al 522esimo posto fra i più ricchi del mondo, meglio di Trump. Due Boeing da 300 posti portarono gli ospiti dagli Usa alla Puglia. A proposito di figli, Ivanka Trump è stata a Borgo Egnazia nel 2015 per visitare Polignano a Mare e i trulli di Alberobello. Anche lei ne ha dato notizia su Instagram dove ha pubblicato scatti con i figli e il marito Jared Kushner, già consigliere del presidente Usa e principale sponsor dei noti Accordi di Abramo.

Nell'estate del 2023 Barbara Berlusconi ha scelto la Puglia per trascorrere qualche giorno di relax. La figlia del Cavaliere un anno fa è atterrata con il suo jet privato diretta a Borgo Egnazia, e ha postato la foto del suo arrivo assieme ad una citazione di Carlo Levi: «Un dipinto divino, con l'ulivo come pennello e la terra come tela». Anche la modella internazionale Sara Sampaio è stata folgorata sulla via di Savelletri, Angelo di Victoria's Secret e volto portoghese noto in tutto il mondo.

Nel 2020 la famiglia Beckham per il secondo anno consecutivo ha scelto il lussuoso relais pugliese, soggiornando in una villa da 3500 dollari al giorno. Con il calciatore 45enne David, c'erano sua moglie Victoria, e i figli Brooklyn, Romeo e Cruz, assieme alla giovane modella Nicola Peltz, 21, fidanzata del primogenito. Il difensore dell'Inter e della Nazionale, Alessandro Bastoni, lo scorso anno ha festeggiato qui il suo matrimonio con Camilla Bresciani. Presenti tra gli ospiti vestiti tutti in bianco molti giocatori nerazzurri. Nel 2012 a Borgo Egnazia la star hollywoodiana Justin Timberlake si è sposato con l'attrice Jessica Biel spendendo circa 6 milioni di dollari. Stessa scelta due anni dopo per l'ex vicepresidente di Google, Nikesh Arora, convolato a nozze con Ayesha Thapar.

Tra gli invitati in Puglia i più grandi nomi della Silicon Valley e celebrità assolute come i designer Rahul Khanna e Rohit Gandhi, i cofondatori di Google Larry Page e Sergey Brin, il CEO di Google Eric Schmidt e Anshu Jain, co-CEO di Deutsche Bank.