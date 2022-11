"Questo decreto puzza...". Gli artisti si accodano alla sinistra e sul rave fanno figuracce

Resta un mistero il motivo per il quale alla sinistra piaccia così tanto l'illegalità al punto che anche artisti e volti noti scelgono di esporsi pubblicamente in sua difesa. L'ultimo caso è il rave di Modena, che il nuovo ministro Matteo Piantedosi ha interrotto dopo poco più di 24 ore. Partendo da questo caso, è stato portato in Consiglio dei ministri un decreto col quale questo tipo di raduni, che avvengono in edifici privati occupati abusivamente e, spesso, sono occasione di spaccio e consumo di droga, sono stati resi illegali. Pene fino a 6 anni di reclusione e 10mila euro di ammenda: una stretta decisa da parte del Viminale che invece di essere accolta come un passo verso la legalità, da sinistra vedono come un'attentato alla libertà.

Dovrebbero dirlo a tutti quelli che si sono visti occupati i loro capannoni e campi, con danni di centinaia di migliaia di euro come accaduto a Viterbo. Ma la sinistra sembra più concentrata a coccolare i fuorilegge piuttosto che a cercare di rendere l'Italia un Paese migliore. E quindi ecco che in difesa dei rave party, sull'onda dell'inutile e strumentale polemica sollevata dal Pd, scendono in campo pure gli artisti. Sempre i soliti, ovviamente, senza sorprese di sorta per quanto riguarda la provenienza delle critiche al governo di centrodestra.

In prima linea ecco spuntare Fiorella Mannoia: " Questo decreto sui rave puzza, spero di sbagliare ". Ma cosa vorrà mai dire Fiorella Mannoia? In tutta questa vicenda, l'unica puzza è quella dell'erba che sovente gira in questo tipo di raduni, ma la cantante si è accodata senza senso critico a quanto detto dal Partito democratico, che ora ha sollevato la polemica sul fatto che il blocco dei rave sia solo un pretesto del governo per rendere illegali gli scioperi e le occupazioni di università, scuole, fabbriche e simili. Alcuni l'hanno solo sottinteso, altri sono stati più espliciti, ma il chiodo fisso della sinistra è sempre lo stesso: convincere i cittadini che il governo Meloni è di estrazione fascista e che i provvedimenti presi sono di quella estrazione.

Ma sarebbe bastato leggere e soffermarsi, se proprio non si aveva voglia di capire, per rendersi conto che nel decreto non si parla di "manifestazioni" ma di "raduni" e che quindi tutta la loro polemica si basa su un castello di sabbia. Eppure, in tanti si sono lasciati convincere dal Pd, non solo Fiorella Mannoia. Erri De Luca scrive: " Atto primo scena prima. Il governo individua il grave pericolo delle manifestazioni musicali libere e gratis. Pene da patibolo contro la gioventù ". Anche in questo caso si ignora deliberatamente che le "manifestazioni musicali libere e gratis" avvengono mediante occupazioni abusive. E ancora, alla Rete degli studenti medi e dall'Unione degli Universitari non è parso vero di trovare un così ampio appoggio dagli amici di sinistra: " In questo modo si limita la libertà di manifestare. Inaccettabile dare il via a repressione in scuole, atenei e piazze ". E ancora una volta si confondono i raduni con le manifestazioni.

È servita una nota del Viminale per spiegare l'ovvio, ossia che la decisione presa in sede di Cdm " interessa una fattispecie tassativa che riguarda la condotta di invasione arbitraria di gruppi numerosi tali da configurare un pericolo per la salute e l'incolumità pubbliche ". Questo provvedimento, si specifica nella nota, " non lede in alcun modo il diritto di espressione e la libertà di manifestazione sanciti dalla Costituzione e difesi dalle istituzioni ". Il prossimo passo pr l'esecutivo sarà quello di fare i disegnini. O, forse, visto che si tratta di polemiche strumentali, nemmeno quello servira, perché davanti a chi non vuole capire non ci sono soluzioni che tengano.