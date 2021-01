"Siete spazzatura! Viscidi, via!". Dem contestati al centenario del Pci

Livorno è stata la culla del Partito Comunista Italiano, nato qui il 21 gennaio 1921. Nel giorno del centenario della fondazione del partito sono state tante le iniziative nella città toscana, dove si è recato anche Andrea Romano, a capo di una delegazione del Partito democratico. Il centro nevralgico delle celebrazioni è stato il teatro San Marco, luogo simbolo in cui si riunirono i fuoriuscitimassimalisti dal XVII congresso del Partito Socialista, che proprio in quei giorni si stava tenendo poco distante, al teatro Goldoni. Probabilmente, Andrea Romano si aspettava un'accoglienza calorosa da parte dei nostalgici del Pci, che invece non hanno gradito la sua presenza in un giorno così importante.

Fischi, offese e cori da stadio hanno accompagnato ogni passo dell'esponente del Partito democratico a Livorno, che è stato addirittura accolto con uno striscione di contestazione. " Nazismo e comunismo equiparati, Pd oggi qui? Compagni sbagliati ", si leggeva a chiare lettere nel lungo lenzuolo tenuto dai contestatori in testa ai quali si trovava Lenny Bottai, segretario locale del partito. " Via da qui chi ha sciolto il Pci ", hanno scandito i manifestanti che hanno sfilato per le strade di Livorno nei pressi del teatro San Marco con le bandiere rosse con falce e martello. Lenny Bottai ha spiegato chiaramente le motivazioni delle rimostranze: " Oggi tutti sono comunisti, stiamo aspettando i signori del Pd che hanno votato l’equiparazione tra nazismo e comunismo. Oggi si ricordano di essere comunisti ". Le sigle rosse si sono ritrovate davanti al teatro San Marco e nel momento in cui è arrivata la delegazione del Partito democratico sono iniziate le contestazioni.