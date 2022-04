"Quindi nemmeno neocogli...". Crosetto asfalta Canfora

" Neonazista è diverso da nazista ". Così Luciano Canfora prova a giustificarsi dopo la pioggia di critiche ricevute per aver bollato Giorgia Meloni come " neonazista nell'animo ": il filologo ha usato parole durissime contro la leader di Fratelli d'Italia nel corso di un intervento in un liceo barese, senza usare mezzi termini per attaccarla personalmente e accusarla di essersi schierata " coi neonazisti ucraini ". Canfora ha spiegato all'Adnkronos che neonazista è il tipico atteggiamento " di chi usa le navi da guerra per respingere i migranti ", di chi " non accetta e non rispetta l'unità del genere umano " e di chi tratta il fenomeno migranti esprimendosi " in maniera bellica ".

A replicare per le rime alla precisazione di Canfora è stato Guido Crosetto, che sul proprio profilo Twitter ha reagito alle dichiarazioni del filologo. La frase di Canfora viene vista come un riposizionamento rispetto alla tesi iniziale sostenuta, una sorta di attenuante rispetto al significato del termine nazista. Ma quel "neo-" cambia del tutto la considerazione drastica verso la Meloni? Crosetto, imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia, non ci sta e risponde a muso duro: " Secondo Canfora 'neonazista' non è un insulto come invece lo è 'nazista'. Ok, chiaro. Quindi non è un insulto nemmeno 'neocoglione' ".

Anche Giorgia Meloni ha fatto sentire la propria voce: la leader di Fratelli d'Italia ha fatto sapere che " la querela non gliela toglie nessuno ", annunciando di aver dato mandato per agire legalmente contro le esternazioni fatte nei suoi confronti, parlando di " becera propaganda a dei giovani studenti ".

La Meloni ha espresso il proprio sdegno per le parole pronunciate dal filologo nei suoi confronti: " A voi sembra normale che nelle scuole si dia spazio a un tale odio politico? Io lo trovo a dir poco inaccettabile ".