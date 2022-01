Salvini vede Conte e Letta: "Aperto il dialogo"

Un doppio incontro per provare a sbloccare l'impasse: Matteo Salvini, nel corso di queste ore, ha visto sia il segretario del Partito Democratico Enrico Letta sia il vertice del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Il segretario Dem, interpellato all'uscita da Montecitorio sul summit, ha definito "molto positivo" il clima dell'incontro con l'ex ministro dell'Interno. L'ex premier, come ripercorso dall'Agi, ha anche confermato che si terrà un ulteriore riunione nella giornta di domani. Salvini vedrà di nuovo Enrico Letta in queste giornate frenetiche per decidere il futuro del Quirinale.

La notizia del summit è stata commentata anche da Giorgia Meloni che ha detto che è un "bene" che "si parli". La valutazione del leader di Fratelli d'Italia è positiva. Ma oggi non è andato in scena soltanto l'incontro tra il leader del Carroccio e quello del Pd: Matteo Salvini ha avuto modo d'incontrare anche l'ex presidente del Consiglio giallorosso e gialloverde Giuseppe Conte.

Stando a fonti grilline che sono state interpellate dall'Ansa, la chiacchierata tra Salvini e Conte è servita a rimarcare la "totale sintonia sulla necessità di rafforzare e intensificare il confronto, iniziato la settimana scorsa, per mettere da parte al più presto le schede bianche e scrivere un nome che unisca il Paese". Insomma, l'ex inquilino del Viminale sta ormai assumendo il ruolo di king maker per il Colle, dialogando con le forze che compongono la coalizione di centrosinistra.

Com'è naturale, in questa fase, i principali attori politici cercano la strada affinché le schede bianche scompaiano presto dal conteggio: il risultato delle prime votazioni dovrebbe essere un coro unanime di schede senza nome. Una particolarità sull'incontro tra Salvini e Letta: è uscita una nota stampa congiunta a firma di entrambi i partiti di riferimento. Il che costituisce forse un unicum o comunque un caso davvero raro.

"Lungo e cordiale incontro tra Matteo Salvini ed Enrico Letta negli uffici della Lega alla Camera. Con il faccia a faccia si è aperto un dialogo: i due leader stanno lavorando su delle ipotesi e si rivedranno domani. Lo riferiscono note della Lega e del Partito Democratico", si legge nel comunicato sottoscritto dopo la riunione formale tra i due capi di partito.

Nel frattempo, le formazioni politiche si stanno muovendo in vista di domani. La sensazione è che il tutto possa subire un'accelerata entro giovedì.