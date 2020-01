Il ragazzo del citofono contro Salvini: "Mi ha rovinato la vita"

"Ogni giorno mi chiedo: 'Perché proprio a me?' Ha rovinato in cinque minuti la vita a un diciassettenne. Un politico che è venuto in periferia a suonare al citofono: ma cosa è?" . Parla così Yassin, il ragazzo di 17 anni al quale Matteo Salvini ha citofonato in occasione della campagna elettorale per le Regionali in Emilia-Romagna, scatenando un putiferio.

Ma facciamo un passo indietro. Tutto accade al quartiere Pilastro, alla periferia di Bologna, martedì 21 gennaio: domenica 26 si sarebbe votato per eleggere il nuovo governatore. E dalle urne, come noto, è uscito vincitore il presidente dem uscente, Stefano Bonaccini, capace di spuntarla appunto su Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra. Accompagnato da una delegazione di residenti, il segretario della Lega – su indicazione di una signora – ha suonato al citofono di una famiglia tunisina che avrebbe legami con lo spaccio di droga.

All'Adnkronos, il capo politico del Carroccio ha spiegato: "Le forze dell'ordine fanno meglio di me il loro mestiere, quindi hanno gli elementi per decidere se quel tizio spaccia o non spaccia. Mi volevo togliere una curiosità, visto che una signora di 70 anni mi dice 'mi minacciano di morte perché lì spacciano" .

In quella casa, però, vive un padre, una madre e un figlio ancora minorenne. Che si è così difeso: "Io non faccio queste cose, mio padre lavora e a me non manca niente. Sono minorenne, vado a scuola, faccio la vita normale di tutti gli altri studenti. Io non ho mai avuto a che fare con questa gente qua. Non spaccio…come può questa venire sotto casa mia a dire che io spaccio...io devo andare a denunciare la signora che ha fatto venire Salvini a suonare a casa mia…" . Ad avere avuto pesanti problemi con la giustizia è invece il fratello maggiore, che però da tempo non vive più al Pilastro. Raggiunto da FanPage, il fratello più grande ha ammesso le colpe del passato: "Io sì che sono pieno di precedenti, ma adesso faccio il bravo e non spaccio. In passato, invece, ho fatto di tutto e di più, ma adesso lavoro e faccio il bravo" .

Yassin, ora, si è sfogato davanti ai microfoni e alla telecamere di Piazzapulita. Intervistato da Luca Bertazzoni, infatti, il 17enne ha dichiarato: "Io gioco a calcio, a Imola. Sono stato quattro anni a Sassuolo, due anni al Modena e mi hanno convocato in nazionale italiana: è stata una grandissima bella esperienza. Mai avuto precedenti, non sono uno spacciatore" .