Ramona, non fu suicidio ma femminicidio. Arrestato il compagno cinque mesi dopo

A distanza di cinque mesi dal delitto, è stato arrestato ieri pomeriggio a Milano per l'omicidio della compagna, Ramona Rinaldi, di 39 anni, Daniele Re, di 33. La donna nel febbraio scorso era stata trovata impiccata nel bagno della casa in cui la coppia viveva a Veniano, in provincia di Como. Per i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, che indagano coordinati dalla procura di Como, il suicidio della 39enne fu simulato dal compagno. Il 33enne, arrestato ieri in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Como, risponde di omicidio aggravato, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Le indagini, infatti, avrebbero permesso di ricostruire "anche - riferiscono i carabinieri in una nota - una serie di maltrattamenti posti in essere con condotte persecutorie e vessatorie reiterate nel tempo" a danno della donna. Re è stato portato nel carcere di Milano San Vittore, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Il compagno, indagato pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo della vittima, inizialmente si era anche rifiutato di sottoporsi al prelievo del Dna, poi disposto coattivamente dalla procura.

Fin da subito, il suicidio di Ramona, mamma di una bimba di sei anni avuta proprio con l'uomo che adesso si trova in manette, era apparso poco chiaro. Tanto che la famiglia aveva chiesto a gran voce di non lasciare nulla al caso perché "lei non lo avrebbe mai fatto". E avevano parlato di liti frequenti fra i due.

Ma l'uomo di fronte agli inquirenti aveva minimizzato i fatti.

Alla svolta si potrebbe inoltre essere arrivati proprio dopo le tracce repertate dai Ris, che potrebbero aver avuto un ruolo fondamentale per incastrare il presunto assassino insieme ai racconti dei familiari.