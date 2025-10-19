Ranucci, delirio Schlein: scarica le colpe su Meloni

Il riflesso condizionato del ritorno al vecchio schema della demonizzazione e dell'evocazione delle ombre brune è sempre dietro l'angolo. Una scorciatoia che diventa tanto più discutibile nel momento in cui ci si trova a descrivere la situazione che si vive in Italia parlando all'estero. Elly Schlein, nel suo intervento al Congresso del Pse ad Amsterdam, sceglie però di percorrere esattamente questa strada.

"In Italia c'è una estrema destra al governo, guidato da Giorgia Meloni, che sta tagliando la spesa sanitaria, l'istruzione pubblica e sta bloccando le nostre proposte di salario minimo, in un Paese dove i salari sono i peggiori nella Ue. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che le opposizioni sono peggiori dei terroristi. Voglio solidarizzare con Sigfrido Ranucci a cui hanno messo una bomba sotto casa. La democrazia è a rischio e la libertà di stampa è a rischio quando l'estrema destra è al governo". Una frase che sembra adombrare un collegamento tra "l'estrema destra al governo" e l'attentato subito da Ranucci.

La replica, decisamente dura, arriva direttamente da Giorgia Meloni. "Vergogna, Elly Schlein". La premier decide di non lasciare correre. "Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare". La risposta della Schlein? Niente scuse, ma nuove provocazioni: "Pure oggi la presidente Meloni non rinuncia alla sua dose di vittimismo quotidiano. Basta! Del suo vittimismo gli italiani non se ne fanno niente: parliamo dei problemi concreti degli italiani". E ancora: "Lo spieghi lei, faccia una conferenza stampa per spiegare perché stanno tagliando la sanità pubblica. Lei può andare alle Nazioni unite ad attaccare le opposizioni davanti a tutto il mondo, può andare sul palco di Firenze a dire che l'opposizione italiana è peggio dei terroristi ma le opposizioni devono mute, zitte buone, dire solo che va tutto bene". E a proposito di censura e libertà d'informazione, anche la decisione dei giornalisti del Sole 24 Ore di scioperare (a causa di una lunga intervista alla premier firmata non da un redattore ma da un collaboratore esterno) viene in qualche modo addebitata alla premier - che non c'entra niente.

"Screditare l'Italia all'estero non è opposizione: è un danno per gli italiani", dichiara in una nota il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti. "Le critiche sono legittime, ma denigrare con falsità la nostra nazione per mero calcolo politico significa colpire soprattutto chi ogni giorno lavora, produce e investe. Il governo Meloni continuerà, con responsabilità, a restituire all'Italia il prestigio che merita, difendendola sempre - come fatto anche quando eravamo all'opposizione - perché prima di tutto siamo italiani".

"Dichiarazioni stravaganti, come se qualcuno del governo potesse essere in qualche modo responsabile per le bombe a Ranucci. La verità è che stanno perdendo ovunque, mentre noi stiamo crescendo", taglia corto il leader Fi, Antonio Tajani. Assoluta e ferma condanna per l'attentato contro Ranucci. "Assoluta e ferma condanna per le sciocchezze della Schlein" dice la Lega.

Maurizio Lupi avverte: "Soffiare sul fuoco evocando rischi inesistenti, alimentando divisione e sfiducia nelle istituzioni, disconoscendo la storia del centro-destra italiano, alimenta un clima inaccettabile". Duro il commento della senatrice Michaela Biancofiore.

"È semplicemente allucinante che il segretario del più grande partito di opposizione in Italia si permetta di fare allusioni sul nostro presidente del Consiglio, come se la responsabilità indiretta dell'attentato contro il giornalista Ranucci fosse da addebitare a Giorgia Meloni. Schlein che al congresso del Pse ad Amsterdam gioca con affermazioni allucinogene è di una gravità inaudita".