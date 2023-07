Razzi di Hezbollah sul confine. E Israele colpisce due villaggi

Ieri la situazione alla frontiera tra Israele e Libano è diventata incandescente e si è rischiato che il conflitto degenerasse. Al mattino due razzi sono stati lanciati verso lo Stato ebraico. Uno si è schiantato in territorio libanese e l'altro vicino al villaggio conteso di Ghajar, che si trova a cavallo del confine tra il Libano e le alture del Golan annesse da Israele. Tsahal ha risposto con attacchi di artiglieria. Per il momento non ci sono state rivendicazioni. In precedenza si era riferito di un solo razzo esploso dal sud del Libano verso Israele, nel settore orientale della Linea Blu di demarcazione. Lo scontro a fuoco arriva il giorno dopo che l'esercito israeliano ha completato un'importante operazione nel campo profughi di Jenin nel nord della Cisgiordania che ha causato la morte di 12 palestinesi oltre a quella di un soldato israeliano. Non è la prima volta che i militanti palestinesi in Libano intervengono contro lo Stato ebraico. Ad aprile, Tsahal ha effettuato attacchi aerei su obiettivi che si diceva appartenessero ad Hamas nel sud del Libano, dopo che più di 30 razzi erano stati lanciati da lì verso il territorio israeliano. È stata la più grande azione di questo tipo dalla guerra del 2006.

Ieri in reazione più di 15 proiettili israeliani hanno colpito la periferia dei villaggi libanesi di Kfar Shouba e Halta. La forza di pace delle Nazioni Unite in Libano, Unifil, ha esortato tutte le parti a «esercitare moderazione ed evitare qualsiasi azione che possa causare un'ulteriore escalation». L'incidente è avvenuto nel mezzo di tensioni crescenti al confine, dopo che Hezbollah ha allestito due tende all'interno del territorio israeliano il mese scorso. L'area del Monte Dov dove sono state montate, nota anche come le fattorie di Shebaa, fu conquistata da Israele e strappata alla Siria durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967 e successivamente annessa di fatto insieme alle alture del Golan. Il governo del Paese dei cedri afferma che l'area appartiene al Libano. Intanto Hezbollah ha evacuato una delle due tende domenica, ma non c'è stata alcuna conferma da parte dell'organizzazione. Ciò è avvenuto anche a causa della crescente pressione internazionale. Hezbollah non ha commentato il lancio di razzi. Ma ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna le «gravi misure» recentemente prese dalle forze israeliane a Ghajar, tra cui «l'erezione di un filo spinato e la costruzione di un muro di cemento che circonda l'intero villaggio».

Israele e Hezbollah hanno combattuto una guerra durata un mese nel 2006 e la tensione è sempre alta. La scorsa settimana, il gruppo militante sciita ha affermato di aver abbattuto un drone israeliano che sorvolava un villaggio nel sud del Libano. L'organizzazione alleata dell'Iran è stata a lungo il più potente avversario di Israele ai confini, con un arsenale stimato di quasi 150 mila razzi e missili che possono raggiungere qualsiasi parte dello Stato ebraico.