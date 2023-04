Il record della ladra rom: 25 arresti in undici anni

È stata arrestata 25 volte in diverse parti d'Italia, la 26esima sabato a Milano, quartiere San Siro, per il tentato furto in un appartamento. La ragazza, 25 anni e molti precedenti penali, era con due complici, anche loro pregiudicate, di 20 e 21 anni. Le tre giovani sono di etnia rom e le condanne che hanno alle spalle sono tutte per lo stesso reato: furto in abitazione.

La 25enne, che è stata fermata (e subito rilasciata perché non imputabile) per la prima volta a 12 anni per aver svaligiato una casa, ha chiesto al giudice che l'ha processata per direttissima di essere messa ai domiciliari per avere la possibilità di allattare il figlio neonato. La decisione del Tribunale è attesa nelle prossime ore. Nella stessa udienza per una delle complici è stata decisa la custodia in carcere, la terza invece è finita ai domiciliari. La 25enne infine è stata portata a San Vittore dai carabinieri, che l'avevano fermata insieme alle due amiche, perché su di lei pendeva già una condanna a sette anni e mezzo per un cumulo di pene per decine di episodi simili a quello di sabato. Nel pomeriggio i carabinieri hanno sorpreso le tre ragazze mentre tentavano di forzare la porta di un appartamento in zona San Siro. A chiamare le forze dell'ordine è stato un residente, che ha notato strani movimenti sul pianerottolo. Quando sono state bloccate le giovani avevano addosso tre grossi cacciavite. Stavano cercando di scappare, dopo aver danneggiato la porta dell'abitazione senza però riuscire a forzarla completamente.

Dopo le verifiche sulla donna di 25 anni i carabinieri hanno ricostruito la sua lunga carriera di ladra. Nonostante la sua giovane età la serie di reati di cui è accusata, tutti furti in appartamento, è molto lunga. Tra l'altro ogni volta che veniva arrestata dava generalità diverse provando a impedire la propria identificazione. L'episodio di Piacenza, nel 2011, quando aveva 12 anni è il primo trovato in archivio. Poi a partire dai 14 anni è stata arrestata ben 25 volte. A Brindisi, Firenze, Pescara, Grosseto, Rimini, Venezia, Trieste, Pavia. A Oristano è finita in manette nel 2013 mentre tentava di rubare nell'appartamento di un parroco. Tra il 2015 e il 2020 sono registrati oltre dieci episodi di furto e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, tra Trieste, Mestre e Venezia. Oltre agli arresti ha subito numerosi provvedimenti di divieto di dimora nei Comuni in cui aveva agito. La giovane ha chiesto attraverso i propri legali che le siano concessi i domiciliari presso il campo nomadi per poter allattare il figlio nato da poco.