È record di nuovi casi giornalieri nel mondo. L'Ue fa scorta del farmaco per il Coronavirus

Mentre nel mondo si registra un record di nuovi casi, 338.779 in 24 ore, il maggior incremento giornaliero dall'inizio dell'epidemia, l'Europa fa scorta del farmaco considerato più efficace per il trattamento del coronavirus. La Commissione europea ha firmato un contratto di appalto congiunto con la società farmaceutica Gilead per la fornitura di un massimo di 500mila trattamenti Veklury, il marchio del Remdesivir.

Il farmaco - noto anche per essere utilizzato dai medici del presidente degli Stati Uniti Donald Trump - è attualmente l'unico medicinale autorizzato dall'Ue per il trattamento di pazienti con Covid-19 che necessitano di ossigeno. Il contratto, finanziato dallo strumento di sostegno alle emergenze (Esi) per un valore di 70 milioni di euro, prevede anche la possibilità di aumentare la fornitura oltre i 500 mila cicli di trattamento.

La decisione dell'esecutivo di Bruxelles è stata presa dopo l'allarme sulle scorte in esaurimento scattato in diversi Paesi dell'Unione. I trattamenti si aggiungono ai 30 mila comprati lo scorso luglio per la cura dei pazienti con sintomi gravi.

Sono 36 i Paesi firmatari dell'accordo, tutti quelli dell'Unione europea, dello spazio economico europeo (See), il Regno Unito e sei Paesi candidati all'adesione all'Ue (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo, Bosnia ed Erzegovina). L'esecutivo di Bruxelles aveva già firmato un contratto per 33.380 trattamenti Veklury, distribuiti nell'Ue e nel Regno Unito da agosto. «Oggi abbiamo garantito l'accesso al remdesivir per curare fino a 500mila pazienti che ne hanno bisogno. Stiamo facendo tutto quanto in nostro potere per garantire l'accesso a cure sicure ed efficaci contro il Covid-19», ha commentato la commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides. «Attraverso gli appalti congiunti dell'Ue - ha continuato - stiamo dando la possibilità ai Paesi di tutta Europa di unire le forze e di avere accesso ad attrezzature e farmaci essenziali. Insieme siamo più forti e questo è un esempio di solidarietà europea in azione contro il Covid-19».

E ieri intanto ha parlato Anthony Fauci, immunologo membro della task force della Casa Bianca sul Covid-19 che ha assicurato che le condizioni del presidente Trump sono stabili e ha poi parlato della cura. «Penso sia un po' prematuro dire che abbiamo una cura assoluta - ha detto Fauci parlando di Trump -. Gli è stato dato il Regeneron e ha risposto molto bene. Quando si ha un solo caso è difficile affermare che stia migliorando per l'assunzione di anticorpi. È possibile che sia il motivo per cui sta andando così bene, ma non ci dimentichiamo che ha assunto anche due altri tipi di farmaci, il Remdesivir e Dexamethasone che è un potente farmaco corticosteroide. Non penso si possa dire che ci sia una cura a meno che non venga testata su un grande numero di persone, dimostrando statisticamente che, se comparato a un placebo o a nessun trattamento, quella persona si sente meglio».