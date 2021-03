Record studioso di Altobelli, meglio di Spillo. A 88 anni ha appena conquistato 13 lauree

Quando in Spagna nel 1982 «Spillo» Altobelli segnava il terzo gol alla Germania incoronandosi con gli Azzurri (e gli italiani tutti) campione del mondo, il dottor Leonardo Altobelli aveva già al muro una decina di trofei altrettanto prestigiosi: lauree incorniciate, per la precisione. Una passione - quella per la cultura classica e scientifica - che fa di questo esemplare nostro connazionale lo studente più anziano (e plurititolato) del mondo.

Altobelli, medico di base in pensione, ha infatti la bellezza di 88 anni (ma ne dimostra molti meno, a riprova di come l'impegno sui libri mantenga giovani) e ben 13 lauree incorniciate: una bacheca accademica che presto si arricchirà di una 14esima specializzazione in Scienze investigative.

Il dottor Altobelli, nonostante possa vantare tanti «pezzi di carta», è rimasto un tipo alla buona: insomma, non se la tira; anche se a Troia, il paese in provincia di Foggia dov'è nato e vive tuttora, i 7.009 troiani registrati all'Anagrafe municipale lo salutano con una certa soggezione, intimoriti da quella caterva di diplomi. Sono infatti oltre 60 anni che Leonardo frequenta compulsivamente lezioni, corsi e atenei facendo incetta di 30 e lode negli esami delle discipline più svariate: Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere, Filosofia, Archeologia, doppia laurea in Pedagogia, Agraria e Scienze e tecnologie alimentari, Scienze turistiche, Storia e Biotecnologia. Curriculum da brivido, ulteriormente potenziato dall'ultimo arrivato: un master in Criminologia («L'impiccagione», il titolo non proprio allegro della tesi), roba degna della dottoressa Bruzzone.

Altobelli, senza mai rinunciare all'infinita carriera di perenne universitario, ha trovato nell'84 pure il tempo di fare il sindaco di Troia, lasciando un ottimo ricordo di sé anche come amministratore della cosa pubblica. Il superdottor Altobelli lancia un messaggio ai giovani: «Sono lo studente più anziano del mondo ed il secondo più titolato. Ma non mi fermo qui. Sono nato maestro elementare e conservo ancora molto di quell'impostazione, ovvero una profonda applicazione negli studi. Punto tutto sulla mia notevole forza di volontà, ed è quella che dovrebbero avere anche tutti gli studenti». E poi: «I ragazzi, colleghi universitari, mi scambiano spesso per un docente, altri sono imbarazzati perché magari conoscono il mio percorso da record. Mi danno del voi, però io cerco di metterli a loro agio soprattutto quando si creano insieme i gruppi di lavoro».

«Giorni fa - conclude l'accademico da Guinness - ho ricevuto una lettera di congratulazioni dal direttore generale della Luiss di Roma, Giovanni Lo Storto, anche lui originario di Troia. La laurea è un investimento e non va sprecata, nella vita bisogna farla fruttare con coscienza».

A Troia in tanti scommettono che, prima o poi, Altobelli sarà convocato al Quirinale per un'onorificenza speciale. Ad appuntargliela sul petto sarà Mattarella in persona? Una laurea «presidenziale» varrebbe doppio.