Il regalo di Nike ai dipendenti: sette giorni di ferie anti-stress. "Rilassatevi e state in famiglia"

Una pausa ristoratrice dopo un anno difficile. Una settimana extra di ferie per rilassarsi, distrarsi e trascorrere un po' di tempo con i propri cari, lasciandosi alle spalle mesi di smartworking, di bollettini, di contagi in crescita e di corsa ai vaccini. Un sogno per qualsiasi lavoratore, non per il personale della sede centrale delle Nike in Oregon, negli Stati Uniti, che si è visto recapitare un messaggio del manager responsabile del marketing dell'azienda con l'invito a prendersi un break per ricaricare le pile prima di tornare al lavoro a settembre.

È stata la Bbc a dare la notizia dell'inaspettato prolungamento delle vacanze, un modo per superare lo stress di una stagione di Covid che molti lavoratori hanno lamentato di aver patito durante la passata stagione. «In un anno diverso da qualsiasi altro, prendere tempo per il riposo e il recupero è la chiave per fare bene e rimanere sani di mente. Non è solo una settimana di riposo per un team di lavoro, è il riconoscimento del fatto che possiamo dare priorità alla salute mentale e continuare a lavorare», è stato spiegato ai dipendenti della Nike. Un «premio» legato ai risultati raggiunti anche durante la pandemia. C'è da dire, infatti, che nonostante i lockdown, il colosso Usa ha registrato un forte aumento delle vendite nell'ultimo anno, tanto che le azioni sono cresciute del 20 per cento. L'invito a prendersi del tempo extra da dedicare a se stessi, per tornare al lavoro più carichi, non è comunque una prerogativa della sola Nike. Anche altre società statunitensi, come Apple e Uber, hanno ritardato il ritorno in ufficio per offrire la possibilità ai propri dipendenti di concentrarsi su se stessi prima di tornare in pista.