La Regione Veneto alle urne in autunno. E Salvini rinforza l'asse con la Le Pen

Il Veneto deve andare alle urne «entro il 20 novembre, al massimo entro il 23», e cioè entro 60 giorni successivi alla conclusione della legislatura di cinque anni. Sulla vicenda interviene il Consiglio di Stato, e stabilisce, di fatto, che l'era di Luca Zaia (foto) si deve chiudere in autunno, e non nella primavera 2026, come sarebbe stato possibile applicando la finestra prevista dalla legge elettorale regionale. Non farà in tempo, dunque, il «doge», a vivere da governatore le olimpiadi Milano-Cortina del 2026, «un nuovo Rinascimento per il Veneto», per cui tanto si è battuto. La tagliola sul terzo mandato poi, già confermata dalla stessa Corte Costituzionale, ha riaperto i giochi per la corsa a governatore e le trattative all'interno della stessa maggioranza, con la Lega che continua a chiedere di esprimere il nome del candidato unitario, e FdI che scansa le polemiche ma non vuole rinunciare ad avere un proprio uomo in una partita elettorale considerata cruciale, nella culla di quel nord produttivo e degli imprenditori a cui vuole parlare il partito della premier. «Ora la Regione fissi data voto», chiede il Pd. E ieri il presidente Zaia, ha assicurato che «verrà quindi indicata, entro i termini temporali previsti dalla legge, la data delle elezioni». La Regione è «già al lavoro, con spirito di servizio e responsabilità, per garantire che i cittadini possano esercitare il loro diritto democratico in un contesto di piena efficienza, preparazione e ordine istituzionale. L'obiettivo- aggiunge Zaia- è assicurare a tutti i veneti un processo elettorale trasparente, partecipato, ben organizzato e all'altezza dell'importanza che questo appuntamento rappresenta per la vita democratica della nostra comunità».

Intanto Salvini rafforza l'asse con la Le Pen. Domenica, alla scuola politica della Lega a Roma, con il vicepremier ci sarà anche la leader del Rn. «Ennesima prova di amicizia, feeling e centralità internazionale» sottolineano dalla Lega.