Moretti si collega con il Festival

Un intervento a sorpresa di Nanni Moretti nella giornata conclusiva del Festival «Custodi di sogni - I tesori della Cineteca Nazionale». Il regista, dimesso in queste ore dopo l'infarto, si è collegato con il Responsabile dei restauri del Csc - Cineteca Nazionale, al telefono, con la Casa del Cinema per accompagnare l'introduzione della prima proiezione romana del restauro di «Ecce bombo».

«La prima cosa da dire è che non mi aspettavo tutto quel successo - ha raccontato Moretti al telefono - Forse c'era dentro qualcosa che a me sfuggiva, forse la mia era una generazione considerata troppo ideologica, troppo seriosa, incapace di ridere di se stessa, forse è questo il motivo del successo, però è un film anche doloroso». Un altro motivo «a per cui non mi spettavo questo successo è che ero cosciente di raccontare una piccolissima porzione di realtà: giovani, piccoli-medio borghesi, romani, di sinistra, anzi di estrema sinistra che hanno lasciato la militanza politica, era una porzione di realtà minuscola - ha sottolineato - non pensavo poi ci fosse questa corsa all'identificazione».

Dopo un infarto, il regista è stato ricoverato e operato al San Camillo, dove si è ripreso in breve tempo. I medici hanno poi spiegato che si è salvato perché è styato in grado di riconoscere per tempo i primi sintomi di malessere e ha chiesto aiuto senza temporeggiare. Venerdì Domenico Gabrielli, direttore Uoc Cardiologica dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, ha dichiarato: «Confidiamo che nei prossimi giorni il paziente possa riprendersi completamente. Le condizioni del paziente sono stabili.

Moretti è stato ricoverato per una sindrome coronarica acuta.

Ma la funzionalità cardiaca è rapidamente tornata ai valori precedenti all'evento acuto». A rassicurare il suo pubblico, più che i bollettini medici, è stato il suo breve intervento. Che ha dimostrato lo stato di salute di Moretti, ironico e lucido.