Regno Unito, il Parlamento chiude Tik Tok: "Troppi rischi"

Nel Regno Unito l'account TikTok del Parlamento è stato chiuso dopo che alcuni deputati hanno espresso preoccupazione per i legami con la Cina del social network. Usare la app, posseduta da un'impresa cinese, era un modo per il Parlamento di entrare in comunicazione con i più giovani. Ma le relazioni tra Westminster e Pechino si sono deteriorate da quando sette deputati sono stati sanzionati dalla Cina. Un portavoce del Parlamento ha detto che «sulla base dell'opinione dei parlamentari, chiuderemo l'account TikTok pilota del Parlamento prima del previsto. È stata un'iniziativa per testare la piattaforma come mezzo per raggiungere un'audience giovane con contenuti che riguardano il Parlamento». L'account è stato chiuso e i contenuti cancellati. I follower ora sbarcano su una pagina che recita: «L'account è chiuso. Venite a trovarci all'indirizzo www.parliament.co.uk». ByteDance, la casa madre di TikTok, ha sede in Cina e i parlamentari hanno espresso preoccupazione davanti alla prospettiva di inviare i dati degli utenti a Pechino. In una lettera agli speaker della Camera dei Comuni e della Camera dei Lord, un gruppo di deputati sanzionati da Pechino per aver difeso i diritti umani si è lamentato dell'account TikTok. «La prospettiva del governo di Xi Jinping che ha accesso ai dati personali sui cellulari dei nostri figli dovrebbe essere motivo di seria preoccupazione», si legge nella lettera. Theo Bertram, vicepresidente per le relazioni con i governi in Europa della app, ha detto ai parlamentari in luglio che «non ci è mai stato chiesto di fornire i dati degli utenti di TikTok al governo cinese, né li daremmo se ci venissero chiesti».