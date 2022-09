"Lancio una challenge". Renzi sfida gli altri ex premier su TikTok

Il terreno della sfida di questa campagna elettorale sono i social. Da Twitter, dove i candidati si confrontano e si sfidano e a volte litigano, fino a TikTok, dove i leader poltiici sono sbarcati per rivolgersi principalmente ai giovanissimi, agli elettori 18enni al primo voto. È questo il target di riferimento di TikTok, frequentato dai ragazzini che amano sfidarsi in challenge più o meno interessanti, spesso pericolose, ma comunque simbolo dei nostri tempi. E quella che ha lanciato Matteo Renzi è una vera e propria challenge, non rivolta a tutti ma solo agli ex presidenti del Consiglio italiani che anche in questa tornata elettorale sono tornati in campo per chiedere il voto degli italiani.

" Mi piacerebbe che gli ex presidenti del Consiglio trovassero la forza di rispondere agli italiani sulle loro scelte di questa campagna elettorale ", dice Matteo Renzi. Nel video pubblicato dal leader di Azione, oggi confluito in quello che si chiama Terzo polo, Matteo Renzi ha inserito le fotografie di Silvio Berlusconi, Enrico Letta e Giuseppe Conte. Quindi, Matteo Renzi ha aggiunto: " Vorrei chiedere a Enrico Letta perché, quando è stato premier, ha aumentato le tasse portando l'Iva dal 21 al 22 per cento? ". Matteo Renzi, quindi, si è rivolto a Giuseppe Conte: "Perché quando è stato premier ha fatto venire i soldati russi in Italia e ha detto tutto e il contrario di tutto, proclamandosi sovranista alle Nazioni unite e populista alla scuola della Lega, poi magnifico punto di riferimento dei progressismo". Quindi, Matteo Renzi si rivolge anche a Silvio Berlusconi: " Come è possibile, per uno come lui, che ha sempre sostenuto le ragioni dell'europeismo, aver accettato di mandare a casa Draghi per avre al suo posto una sovranista come Giorgia Meloni? ".

Il format utilizzato da Matteo Renzi per confezionare il suo video è quello tipico delle clip social dei più giovani, con i fotomontaggi a sottolineare ogni suo passaggio e una musica di sottofondo che accompagna le parole. In questa forma l'ex premier probabilmente spera di far breccia nel cuore dei giovani e farli sentire più vicini alla sua politica e al suo modo di condurre la campagna elettorale.