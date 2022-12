Renzi: "Niente lezioni da Conte e D'Alema"

Le lezioncine di Giuseppe Conte e Massimo D'Alema sulla «questione morale» e il Qatar scatenano l'ex premier Matteo Renzi. «A Conte che blatera di questione morale io rispondo: accetta di fare una commissione di inchiesta sui soldi del Covid, dai ventilatori cinesi malfunzionanti fino ai banchi a rotelle, passando per tante collaborazioni del commissario all'emergenza Domenico Arcuri. Che certo non era solo in quei giorni. Chi ha collaborato con lui in quella fase? Come si sono gestite le procedure? Chi ha seguito il corso dei soldi delle provvigioni? Conte faccia la commissione sul Covid e poi lo ascolteremo». La stoccata a Baffino è tra le righe. Come i lettori del Giornale sanno, D'Alema era nella Fondazione cinese che ha venduto i respiratori fallati. Nel board c'era anche l'ex ministro cinese della Salute che aveva mentito sull'epidemia di Sars. Non è più un mistero che D'Alema sia stato di fatto il regista occulto del governo Conte attraverso il fidato Roberto Speranza e lo stesso Arcuri, sua la rete di relazioni che il governo Conte aveva con Pechino già prima della pandemia, come ha ricostruito l'ex ministro della Salute nel suo libro Perché guariremo (sic!) sparito dagli scaffali all'inizio della seconda ondata pandemica. Renzi torna anche sulla vicenda dell'incontro con l'ex 007 Marco Mancini all'autogrill di Fiano Romano, ripreso di nascosto da una professoressa (indagata dai pm) e mandato in onda da Report, video di cui Conte ha ammesso di conoscere l'esistenza mentre era ancora premier: «Siamo arrivati alla quinta versione diversa offerta da Sigfrido Ranucci e dalla professoressa sedicente videomaker. E anche questa non regge come dimostrerà un'apposita relazione tecnica che presenteremo a gennaio al pm. Questa vicenda è diventata una questione di principio e non intendo mollare», dice Renzi.