Renzi pungola ancora il governo: "Con noi al governo l'Iva non sale..."

Adesso Matteo Renzi ricopre il ruolo di paladino anti-aumento dell'Iva. Il leader di Italia Viva, pubblicando sui propri profili social il titolo di un articolo de Il Sole 24 Ore relativo all'affossamento del Pil in Giappone, ha colto l'occasione per prendersi i meriti ed ergersi a salvatore del Paese: " In autunno il Giappone ha aumentato l’Iva. E i dati di oggi mostrano un crollo del PIL di più del 6% annuo. Aumentare l’Iva è un danno terribile. Grazie a Italia Viva qui l’abbiamo evitato. E finché saremo al governo continueremo a evitarlo. Un abbraccio a tutti gli esperti che volevano aumentare l’Iva anche in Italia ".

Effettivamente l'economia giapponese ora rischia la recessione: il Pil reale negli ultimi 3 mesi dello scorso anno è sceso a un tasso annualizzato del 6,3%, corrispondente all'1,6% sul trimestre precedente. Si tratta del primo arretramento in 5 trimestri. Va inoltre considerato il notevole calo sia dei consumi sia degli investimenti di capitale. Infine, sulla base degli ultimi dati aggiornati, emerge che nel terzo trimestre 2019 il Prodotto interno lordo è salito dello 0,5% annualizzato e non dell'1,8% annunciato in via preliminare.

In arrivo la bomba Iva?

Il governo ha le casse vuote e dunque ora è al lavoro per trovare le risorse per finanziare le ultime mosse sul fronte fiscale. Una delle ipotesi che in queste ore è tornata in auge riguarda una rimodulazione dell'Iva. Stando a quanto appreso e riferito da Public Policy, dal Tesoro parlano così della riforma fiscale: " Il nuovo non rivisiterà l’impianto dell’Iva se non con dei ritocchi in senso antievasione ". L'esecutivo targato Movimento 5 Stelle-Partito democratico dovrà ricorrere al recupero delle risorse dall'aumento dell'imposta del valore aggiunto per finanziare il taglio Irpef, annullando di fatto il presunto extra in busta paga.