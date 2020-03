Renzi stuzzica Conte: "Contro il coronavirus serve uno che comanda"

In sostanza, sembra che per Matteo Renzi una delle questioni che il coronavirus ha portato a galla sia la troppa autonomia delle regioni rispetto al governo centrale. Già, proprio così. Ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, il fondatore e capo politico di Italia Viva ha dichiarato: "L'emergenza è legata al fatto che il Covid-19 è molto contagioso, non per la mortalità. Io non sono il presidente del Consiglio, ma ci deve essere una catena in cui tutti i giorni il messaggio deve essere chiaro. Su questa parte, alla fine dell'emergenza sanitaria, dovremo ragionare tutti assieme. Per esempio: ha senso continuare con questa autonomia delle Regioni? Secondo me, ci vuole uno che comandi..." .

Ecco, insomma, il Renzi-pensiero con tanto di frecciatina – neanche così velata – al premier Giuseppe Conte. A seguire, la critica all’autonomia regionale viene argomentata così: "Sul Titolo Quinto, ha vinto la confusione. Secondo me, urge una clausola di supremazia in cui, in caso di emergenza, serve uno che comanda" .

Chiacchierando in radio con Massimo Giannini e Oscar Giannino, il senatore smentisce l’eventualità di una crisi di governo: "No al cosiddetto governissimo di unità nazionale e no caduta di governo. E anche niente cultura del sospetto…" . Quest’ultima frase si riferisce a quel messaggino inviato dallo stesso ex rottamatore al numero di cellulare di Attilio Fontana, governatore della Lombardia, a seguito del litigio con il sedicente avvocato del popolo. A tal proposito, l’ex segretario del Partito Democratico ha precisato: "Conosco Fontana da vent'anni, l'ho visto in difficoltà e gli ho mandato quel messaggio. Ma avevo anche telefonato a Conte. Di fronte alle difficoltà, un Paese civile reagisce non sospettando inciuci…" .