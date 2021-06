Il responsabile anti Covid non si vaccina. Bufera politica

Nega di essere un no vax. Ma la sua nomina in Friuli-Venezia Giulia a direttore della Sores, la sala operativa regionale dell'Emergenza sanitaria, ha sollevato un vespaio.

Nel mirino delle critiche il direttore del Dipartimento di Anestesia e rianimazione di Udine, Amato De Monte, che, appunto, non si è sottoposto alla profilassi contro il Covid che oltretutto per gli operatori sanitari è obbligatoria.

L'anestesista, che era già finito in prima pagina come responsabile dell'equipe medica che interruppe l'alimentazione e l'idratazione di Eluana Englaro a Udine nel febbraio 2009, definisce le proteste «umilianti ingerenze» nella sua vita privata. I suoi legali parlano di «campagna diffamatoria».

De Monte respinge l'accusa di appartenere ai «no vax», ma ha accennato ad un problema di salute che sconsiglierebbe di sottoporsi al vaccino, critica i medici che contestano la sua nomina ricordando loro che prima di somministrare un vaccino vanno valutate le condizioni cliniche.

Il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, non ha rilasciato commenti. È certo però che nella sua regione ci sia una consistenze presenza di no vax o comunque di persone che sono diffidenti nei confronti dei vaccini e li stanno evitando. Il Pd ha presentato due interrogazioni parlamentari, attraverso l'iniziativa dell'ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e a Palazzo Madama, della senatrice Tatjana Rojc.

Il quesito posto dalle due parlamentari non si limita alla questione della vaccinazione ma mette in luce anche un meccanismo di nomina poco trasparente.

Il ruolo è stato assegnato invece a De Monte mentre era già aperta una procedura concorsuale, contesta il Pd. Si chiede quindi un intervento diretto del ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiarire «se sussistono elementi per intervenire sulla regione affinché De Monte venga ricollocato o sospeso dall'incarico», incompatibile per un non vaccinato.