Resta orfano in mare: accudito dai poliziotti

Ha pianto tanto Ismaele, 4 mesi appena, lontano dalla sua mamma. Lei non potrà più farlo sentire sicuro tra le sue braccia. È stata inghiottita dal mare insieme a 2 migranti, mentre tentava di raggiungere la Sicilia. Gli altri 46 passeggeri del barchino naufragato, partito alle 21 di venerdì da Sfax (Tunisia), sono arrivati ieri a mezzanotte e mezza a Lampedusa, ripescati in mare dalla guardia costiera. Adesso Ismaele, coccolato dai poliziotti della questura di Agrigento (nella foto) e dal personale del Poliambulatorio dell'isola, si sente al sicuro.

«La Sicilia è anche questo» ha commentato il presidente della Regione, Renato Schifani. «Stanotte abbiamo fatto grandi passeggiate, era inconsolabile» dice Giovanna Vassallo, medico del Poliambulatorio di Lampedusa -.

«È di una bellezza straordinaria». Sta bene, ha un po' di raffreddore. Per fortuna è piccolo e dimenticherà la tragedia vissuta, ma tanti sono i migranti fortemente segnati. Tra loro un 16enne arrivato giorni fa. «Pur essendo vigile dice la Vassallo - era in uno stato di choc psichico, non parlava, non mangiava e non beveva». Aveva bruciature di sigarette nelle parti intime. In ogni approdo sono tante le donne incinte. «Tra l'anno scorso e quest'anno le donne gravide con bambini piccoli sono quadruplicate. Nella maggior parte dei casi sono state violentate» dice la Vassallo.

Oltre a quest'ultimo naufragio, due giorni fa la guardia costiera tunisina ha recuperato 211 corpi restituiti dal mare. I migranti arrivati ieri a Lampedusa sono 299 a bordo di 6 barchini partiti da Sfax, tranne uno da Sabratah. All'alba di ieri nell'hotspot dell'isola c'erano 2.242 ospiti a fronte di 380 posti. Questo malgrado il trasferimento di 1.400 migranti avvenuto il giorno prima. Al lavoro le forze dell'ordine. Dopo i 3 fermati dalle fiamme gialle di Crotone nei giorni scorsi, 2 sono stati individuati dai finanzieri di Vibo Valentia che hanno intercettato in mare una barca a vela con 40 migranti partita dalla Turchia. Gli scafisti, di stanza in Turchia, sono del Turkmenistan e Uzbekistan. Intanto le partenze proseguono a raffica e l'aereo Seabird di Sea Watch ha segnalato un gommone.