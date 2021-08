"Ricadute inevitabili su Open Arms". Cosa può succedere ora a Salvini

La decisione del gup di Catania avrà dei riflessi sulla vicenda Open Arms? Per l'avvocato Giulia Bongiorno sarà proprio così, ma solo il tempo ci fornirà la risposta a una domanda che appare enigmatica. Nella giornata di ieri il giudice per l'udienza preliminare della città siciliana ha deciso il non luogo a procedere per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per la nave Gregoretti poiché - secondo l'accusa - avrebbe ritardato l'attracco della nave con a bordo 131 migranti. Ma il gup ha spiegato che al leader della Lega ha agito " in aderenza alle previsioni normative primarie e secondarie dettate nel caso di specie ", e per questo non gli può essere " addebitata alcuna condotta finalizzata a sequestrare i migranti per un lasso di tempo giuridicamente apprezzabile ".

Crolla il processo Open Arms?

La decisione arrivata ha ovviamente fatto felice il numero uno del Carroccio, che adesso esulta ma guarda già al prossimo 15 settembre quando - davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Palermo - prenderà il via la prima udienza del caso relativo a Open Arms. Salvini dovrà rispondere di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito alla Ong (con 147 migranti soccorsi in mare) di attraccare a Lampedusa, costringendo i profughi a restare per giorni davanti alle coste dell'isola.

Tuttavia quanto deciso dal gup di Catania potrebbe avere ripercussioni proprio su questa vicenda. A sostenerlo è Giulia Bongiorno, avvocato del leader leghista, secondo cui gli argomenti della sentenza " avranno inevitabilmente ricadute sul procedimento sul caso Open Arms pendente a Palermo ". La senatrice del partito di via Bellerio ha ribadito a gran voce che " non ci sono margini di dubbio sull'operato di Matteo Salvini ".