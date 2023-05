Il ricatto di Epstein a Bill Gates: "Paga o rivelo la tua amante russa"

Il fatto che nella lista di conoscenti di Jeffrey Epstein ci fosse anche Bill Gates è cosa nota, ma ora emerge che i rapporti tra i due erano decisamente più complessi di quanto si sapesse in precedenza. Il Wall Street Journal, nell'ultimo di una serie di articoli sulla rete di contatti del finanziere trovato morto il 10 agosto 2019 nella cella del carcere di New York dove era detenuto con le accuse di abusi, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori, rivela che quest'ultimo avrebbe minacciato il co-fondatore di Microsoft ricattandolo per una relazione extraconiugale. Epstein - spiega il quotidiano - aveva scoperto la presunta liaison con la giocatrice di bridge russa Mila Antonova, che Gates aveva conosciuto nel 2010 ad un torneo di carte quando lei era una ventenne, e minacciò di rivelare tutto.

Il finanziere ha incontrato a sua volta Antonova nel 2013, e ha deciso di pagare per lei un corso di programmazione di software, ma nello stesso periodo, stando alle fonti del Wsj, avrebbe scoperto che tra Gates e la giovane non c'era solo una semplice amicizia (all'epoca era ancora sposato con l'ex moglie Melinda French). Così, dopo che Gates si era rifiutato di sostenere finanziariamente la fondazione di beneficenza che Epstein cercava di creare con Jp Morgan Chase per rifarsi una reputazione, danneggiata da una condanna per abuso sessuale di una minorenne, il rapporto tra i due si incrinoò. Nel 2017, quindi, il finanziere avrebbe inviato un'email al fondatore di Microsoft chiedendo di essere rimborsato per il costo della scuola. «Bill Gates ha incontrato Epstein esclusivamente per scopi filantropici - fa sapere un suo portavoce - Avendo ripetutamente fallito nel trascinarlo oltre tali questioni, ha così tentato senza successo di sfruttare una relazione passata per minacciarlo». Già un paio di anni fa, a pochi giorni dall'ufficializzazione del divorzio da Melinda, Gates in un'intervista alla Cnn diede ragione all'ormai ex moglie facendo mea culpa per la frequentazione, che peraltro sarebbe stata uno dei motivi che hanno portato la moglie a chiedere il divorzio. Gates ha definito il rapporto con il finanziere un «enorme errore», pur ribadendo di averlo incontrato soltanto perché sperava di raccogliere più fondi per le sue cause filantropiche. Epstein è stato accusato nel 2006 di aver abusato sessualmente di ragazze di appena 14 anni e si è dichiarato colpevole nel 2008 per aver adescato una minore e averla fatta prostituire, finendo in carcere in Florida. Dopo che il Miami Herald ha riferito che decine di altre donne sostenevano di aver subito abusi, è stato arrestato nel 2019 con l'accusa di sfruttamento della prostituzione, e in agosto di quell'anno si e' suicidato in circostanze misteriose mentre era in attesa del processo. Gates ha incontrato Epstein diverse volte a partire dal 2011: e' stato a cena nella sua casa a New York, e ha volato sul suo aereo privato dal New Jersey alla Florida nel marzo 2013. Intanto Antonova ha rifiutato di commentare la presunta relazione con Gates, ma ha assicurato che non sapeva chi fosse Epstein quando si sono incontrati. «Non avevo idea che fosse un criminale o che avesse secondi fini - ha sottolineato - Pensavo solo che fosse un uomo d'affari di successo e mi volesse aiutare».