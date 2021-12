Un ricatto hard alla 13enne. Salvata da suo padre

«Mi sono innamorato, ma siamo lontani, mandami una tua foto». Dietro a questa richiesta via chat, all'apparenza ingenua, si nascondeva in realtà una pericolosa trappola, che ha trasformato una relazione social in un incubo per una tredicenne dell'area metropolitana di Torino. La giovane è diventata infatti la vittima di un ragazzo, poco più grande di lei ma sempre minorenne che, prima con l'inganno e poi con le minacce, si è fatto inviare foto e video dal contenuto esplicito. Solo il coraggio del padre, e le indagini della polizia, sono riusciti a dare un nome e un volto a chi si proteggeva dietro un falso account e a denunciare il giovane per estorsione e per produzione e cessione di materiale pedopornografico. Nel telefonino, sequestrato dagli investigatori durante la perquisizione della sua abitazione fuori Piemonte, c'erano oltre 300 file «pedopornografici» ora al vaglio degli inquirenti. Un'inchiesta non facile, partita lo scorso inverno, e non ancora finita, spiegano gli inquirenti, convinti che «ci sia anche dell'altro». È febbraio quando Simona, il nome è di fantasia, conosce su Instagram, un ragazzo che dice di avere la sua stessa età. L'amicizia virtuale si trasforma in breve tempo in qualcosa di più per la ragazza. Chi sta dall'altra parte della tastiera ci sa fare con le parole: racconta delle sue giornate, della scuola, del rapporto con amici e genitori a Simona, che inizia a fidarsi di quello sconosciuto dai modi educati e gentili. Lui le scrive di essersi innamorato, ma c'è quella maledetta distanza tra di loro. Così le chiede delle foto. All'inizio innocenti, semplici selfie. Poi va oltre, le chiede scatti e video particolari. La tredicenne invia, ma presto il gioco diventa ricatto. Simona vuole tirarsi indietro e il ragazzo diventa un'altra persona; non è più dolce e gentile, ma fa paura. «Ancora un altro video o mando tutto ai tuoi contatti» è la minaccia. La tredicenne si spaventa e continua ad inviare il materiale richiesto, fino a quando il padre non si accorge di tutto, insospettito dal fatto che la figlia è sempre più preoccupata quando ha in mano il cellulare. L'uomo intercetta e va alla polizia. Potrebbero esserci altre vittime.