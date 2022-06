"Non tocca le correnti". Renzi bacchetta la Cartabia e i giudici

Troppi innocenti che finiscono in carcere, troppi magistrati che continueranno a non pagare per i propri errori. Matteo Renzi, nella dichiarazione di voto sulla riforma del Csm al Senato torna ad attaccare il "sistema" messo a nudo dall’ex presidente dell’Anm, Luca Palamara. Il provvedimento approvato dall’aula di Palazzo Madama senza i voti di Italia Viva, che ha scelto di astenersi, "non è dannoso", spiega l’ex premier, ma non è neppure "utile" a scardinare certi meccanismi. "La sua – ha detto rivolgendosi al ministro della Giustizia, Marta Cartabia - è una riforma serve meno di quello che speravamo" .

Il motivo è che "non tocca il potere delle correnti" e neppure il nodo della "responsabilità dei magistrati per cui chi sbaglia spesso non paga". "La separazione dei poteri – è la stoccata lanciata dal leader di Italia Viva - non si fa soltanto con il potere politico che rispetta i limiti del potere giudiziario, ma anche evitando che il potere giudiziario definisca le regole e le norme attraverso un’incredibile e massiccia presenza dei magistrati negli uffici tecnici dei ministeri che fanno e disfanno le leggi". L’attuale Guardasigilli non c’entra, sottolinea Renzi, che se la prende invece con l’ex ministro Alfonso Bonafede: "Negli ultimi trent’anni ogni giorno ci sono stati tre innocenti finiti in carcere mentre lui sosteneva che questo non fosse possibile" .

"E non è vero – accusa Renzi - che non paga nessuno: non pagano quei magistrati che sbagliano ma paga lo Stato che ogni anno sborsa tra i 25 e i 30 milioni di euro di danni. Soldi che non risarciscono il dolore di chi finisce in carcere ingiustamente e che vengono presi dalle tasche dei contribuenti" . "Questa riforma non cambia assolutamente niente in questo" e "non è il passo avanti che serviva" , sottolinea ancora l’ex premier. E il danno non è per i "politici", rimarca, ma per "quel cittadino a cui viene sottratta la possibilità di vivere se incappa in un provvedimento da innocente e non riesca a provare la sua estraneità se non dopo tanti anni" . Non è la politica che vuole fermare la magistratura, tuona Renzi, ma gli stessi giudici politicizzati. Fa l’esempio di Falcone: "Erano parti della magistratura e del Csm che dicevano che non aveva l’autorevolezza e l’indipendenza per guidare la lotta alla mafia, le stesse che oggi dovrebbero fare mea culpa" .

"Quando espressioni di correnti organizzate parlano di cordone sanitario contro avversari politici indipendentemente dai reati ma per le scelte che i politici fanno, il silenzio delle istituzioni è grave" , attacca. E rivolgendosi ancora al ministro mette in guardia sull’errore di "far passare il messaggio che il caso Palamara si possa chiudere con un capro espiatorio" . "È la negazione della giustizia, - dice - la giustizia si fa quando si dice la verità, non quando si trova uno che paga per tutti" . "Le modalità con cui il Csm ha agito sono le stesse con cui si continua ad agire e si è agito in questi anni" , va avanti Renzi. E passa agli esempi: "Quando procura della repubblica ignora l’allarme di un carabiniere che scrive che un genitore sta per ammazzare la moglie e il figlio e quella procura si preoccupa di arresti mediatici ignorando la segnalazione e poi quel figlio viene ucciso non si possono soltanto inviare gli ispettori, qualcuno deve pagare" .