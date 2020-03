"Il rischio del global disorder". Domani l'intervista a Tremonti su il Giornale

"La Storia non si ripete per identità perfette, ma gli 'incidenti' sempre ricorrono". Dalle previsioni contenute nel suo libro Le tre profezie passando per l'analisi del contesto sociale e geopolitico, per il laboratorio sociale e per l'incrocio forzato tra passato e futuro in cui si sta sviluppando il coronavirus fino all'ordine che verrà. O meglio, sul rischio del "global disorder".

Giulio Tremonti, in una lunga intervista realizzata da Andrea Indini e pubblicata sull'edizione del 30 marzo de il Giornale, domani in edicola, racconta tutto questo e molto altro, regalando ai lettori il suo punto di vista sempre molto sagace non solo sull'emergenza mondiale che stiamo affrontando ma anche sulle premesse che in qualche modo ci hanno condotto fino a questo punto.