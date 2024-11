Rischio "tradimento" dai giovani afro. L'ultimo sondaggio e i crucci di Kamala

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un sondaggio che circola nel mondo politico americano che preoccupa non poco Kamala Harris e i Democratici. Si tratta di una rivelazione realizzata dall'NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), un'organizzazione americana per i diritti civili nata per promuovere la giustizia per gli afroamericani, da cui emerge come oltre un quarto dei giovani uomini di colore potrebbe sostenere Donald Trump.

Nonostante il 63% di elettori afroamericani abbia dichiarato di voler votare Kamala Harris contro solo il 13% per Donald Trump, la percentuale di elettori repubblicani raddoppia al 26% se ci si riferisce agli uomini afroamericani sotto i 50 anni (con il 49% che sostiene la Harris). Tra le donne di colore invece la percentuale per Kamala Harris è pari al 67% contro l'8% per Trump. Tra i principali problemi della comunità afroamericana ci sono l'economia, la criminalità, la sicurezza pubblica, con il costo di cibo e generi alimentari, alloggi e utenze come i maggiori fattori di stress economico. Secondo l'82% di uomini neri sotto i 50 anni, i problemi economici sono la sfida principale che si trovano oggi ad affrontare gli Stati Uniti e, se l'insoddisfazione per la propria condizione sociale ed economica dopo quattro anni di amministrazione democratica è una causa che può portare una parte dell'elettorato afroamericano a votare per Trump, c'è anche un possibile pregiudizio nei confronti di una donna al potere. Inoltre, come sostiene su The Atlantic Sharon Wright Austin, politologa presso l'Università della Florida, una parte dell'elettorato afroamericano è molto conservatore su temi come l'aborto e il gender e non vede di buon occhio le posizioni radicali assunte dal Partito Democratico: penso che dobbiamo prendere sul serio i sondaggi, perché mostrare che Donald Trump sta ottenendo più sostegno tra gli uomini neri.

L'analista politico statunitense Paul Coyer spiega a Il Giornale che il cambiamento tra gli elettori neri è stato determinato, tra le altre ragioni, dal ricordo che i neri hanno di Trump che ha sostenuto la riforma carceraria durante il suo primo mandato, dal fatto che l'economia statunitense sotto Trump fosse forte con livelli record di occupazione nera e che Trump aveva intenzionalmente spinto gli investimenti nella comunità nera e nelle imprese di proprietà di neri.

C'è poi un'ulteriore motivazione prettamente politica determinata dalla crescente disillusione dei neri nei confronti del Partito Democratico e dalla convinzione che i Democratici diano per scontato il voto dei neri, pur avendo fatto poco, se non nulla, per aiutare la comunità nera in termini reali. Non mancano poi alcuni rapper o personalità dello spettacolo afroamericane che sostengono Trump, su tutti Kanye West.

In un'elezione che, soprattutto negli swing states, si gioca sul filo del rasoio, uno spostamento di un 10/15% del voto degli afroamericani dai democratici ai repubblicani potrebbe risultare determinante anche considerando il sostegno di una parte importante dei latinos e della comunità musulmana già incassata da Trump.

Ma c'è anche un altro tema che tiene banco in questi ultimi giorni di campagna elettorale ed è il voto delle donne, in particolare dopo l'appello di Julia Roberts alle donne a tradire i propri mariti e votare per Kamala Harris.

Al di là del verbo utilizzato (significativo della mentalità di un certo femminismo), in realtà Trump ha un maggiore consenso della Harris tra le donne bianche anche se, secondo un sondaggio di Abc, in totale ha uno svantaggio di 14 punti nel voto femminile. Eppure potrebbe essere proprio dal voto delle Women for Trump e dei Black Americans for Trump che potrebbero arrivare alcune le maggiori sorprese di queste elezioni.