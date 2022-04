Rissa alle giostre, 19enne ucciso: fermati due 15enni

Doveva essere un serata spensierata, tra un giro di giostra e uno di autoscontri, nel piccolo luna park allestito in occasione della Pasqua in un parcheggio di Torre del Greco, nel napoletano. Ma una lite per futili motivi domenica sera è stata fatale ad un giovane di 18 anni, ucciso con una pugnalata al cuore da due minorenni di Torre Annunziata.

Giovanni Guarino avrebbe compiuto 19 anni a maggio, era incensurato e voleva solo divertirsi con gli amici. I due assassini di appena 15 anni, invece, sono vicini ad ambienti della criminalità locale, già segnalati in passato per condotte violente. Contro di loro, oltre alle testimonianze dei presenti, le macchie di sangue sui vestiti. Per loro ieri sera è scattato il provvedimento di fermo di polizia. Gli investigatori sperano che le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona siano utili per ricostruire la dinamica dei fatti.

Forse uno sguardo ritenuto di troppo e una richiesta di chiarimenti all'origine della discussione che ha scatenato la rissa, nel corso della quale sono spuntati i coltelli. Dalle parole ai fatti è stato un attimo. Durante la lite, tra le urla dei presenti e il fuggi fuggi generale, è stato ferito anche un amico della vittima, diciannovenne. I medici l'hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per le diverse ferite riportate in varie parti del corpo, una delle quali a pochi millimetri dal cuore. È grave e in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Per Giovanni, invece, raggiunto da sette coltellate, è stata fatale quella al cuore, che ha reso vani i tentativi di soccorso. Parenti e amici delle due vittime si sono precipitati nell'ospedale Maresca di Torre del Greco per avere notizie e, in preda alla disperazione, avrebbero «sfogato» la loro rabbia dando calci e pugni a porte e pareti. Almeno quattro le porte danneggiate, oltre ad una parete di cartongesso. Nessuna minaccia, invece, al personale medico e infermieristico in servizio. Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba ha definito l'accaduto «agghiacciante».