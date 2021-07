"Incompatibile", "Loro elemosinano alleanze". Ë rissa tra Lega e Pd

Il documento delle destre in Europa firmato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni ha fatto storcere il naso ai dem nel nostro Paese. Enrico Letta, come ormai consuetudine, non ha perso tempo per criticare la posizione di Matteo Salvini, attualmente al governo, che secondo lui non sarebbe coerente nelle sue decisioni. " Non è possibile sottoscrivere quel documento e sostenere il Governo europeista di Mario Draghi; c'è una contraddizione in termini. È come se una persona dicesse che tifa Milan e Inter insieme e questo non si può fare: o si tifa Milan o si tifa Inter. O si sostiene il governo Draghi o si sostengono le politiche europee di Orban, cose totalmente diverse tra di loro, ed è quello che sta accadendo con la scelta di Salvini, scelta incompatibile con il documento dei 16 ", ha dichiarato il segretario dem. Rapida la risposta della Lega, che con una nota ha inchiodato il Pd.

Firmata dai capigruppo della Lega di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, la nota ricorda le passate alleanze del Partito democratico: " Letta abbia la decenza di non parlare di alleanze, visto che pur di restare al potere il Pd si è alleato con chiunque: in Europa stava in maggioranza al fianco del Ppe anche quando c'era Orban e ora abbraccia i governi dei Paesi frugali che remavano contro l'Italia ". La Lega non indietreggia davanti alle accuse di Letta ma, anzi, contraccatta: " In Italia, il Pd ha governato con chiunque, elemosinando il sostegno di avversari storici come Berlusconi, i grillini e perfino Renzi. Forti nel Palazzo, deboli nelle urne ".