Il ritorno della Ferragni dalla bufera ai social (come se nulla fosse). "Mi siete mancati..."

Prima di Natale sembrava che Chiara Ferragni non dovesse mangiare il panettone, pardon, il pandoro. E invece eccola qui, quasi alla fine delle feste, ricomparire nel suo ecosistema naturale, quello dei social. Non proprio come se nulla fosse ma quasi.

Del resto la signora Fedez in qualche modo doveva anche ricominciare. Sì, l'imprenditrice e influencer aveva già fatto capolino a Capodanno, proprio in un video del marito, tutta vestita di rosso in un veglione fake a uso e consumo dei figli, anticipato di qualche ora come quello del maestro Canello di Fantozzi, il musicista che spostava avanti l'orologio per fare due spettacoli nella stessa serata. Già in quell'occasione il ritorno sul web della Ferragni non era propriamente stato salutato da cori di osanna. In molti avevano colto l'occasione per tornare a bacchettarla (termine decisamente eufemistico) per la vicenda della falsa beneficenza con il pandoro Balocco.

Ma in fondo questo è il suo lavoro. E quindi rieccola alla postazione social, con il primo messaggio dal suo profilo Instagram dopo il pandorogate. Le ferie sono finite, sedici giorni dopo. E non sono state ferie dolci come un lievitato natalizio. Due messaggi: uno affettuoso: «Mi siete mancati», non certo rivolto ai 300mila follower che hanno smesso di seguirla nelle ultime settimane. Poi un secondo più articolato, di augurio e di ringraziamento a chi le è stata vicino mentre infuriava la polemica, mentre l'antitrust multava le sue società per oltre un milione di euro e anche la magistratura si occupava di lei. «Una cosa mi sento di dirla - scrive in una storia di Instagram -. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione anche negativa in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno. Ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero».

L'ultima volta in cui la Ferragni aveva postato qualcosa era lo scorso 18 dicembre, quando si era sentita in dovere di registrare un messaggio di scuse sul caso Balocco e annunciava la decisione di devolvere un milione di euro in favore dell'ospedale pediatrico Regina Margherita. Era il messaggio della tuta grigia, del volto sfatto dalla tensione, dell'aria contrita, tutti particolari attentamente studiati ma che forse avevano peggiorato la sua situazione. Poi più niente fino a poche ore fa. Quando è apparsa con un outfit minimale, pullover blu a collo alto, aria seria e contrita, ma trucco impeccabile e piega fresca di parrucchiere.

Va detto che i due messaggi sono stati affidati ad altrettante stories, format che non registra i commenti dei follower. Prima o poi però l'influencer più seguita d'Italia dovrà condividere un post e affrontare la probabile gogna mediatica a cui la sottoporranno i rimanenti 29,5 milioni di follower. Molti dei quali hanno probabilmente scelto di non abbandonare il profilo per non rinunciare, alla prima occasione buona, per dire la loro.