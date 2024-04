Il ritorno di Melania per cancellare lo scandalo Stormy

Melania Trump torna in campo. L'ex first lady, che ha dosato le sue apparizioni con il contagocce da quando ha lasciato la Casa Bianca, ieri sera ha partecipato ad una raccolta fondi a Mar-a-Lago mentre il marito Donald Trump era impegnato in North Carolina.

Finalmente libero dal processo a New York per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels, l'ex presidente ha concentrato gli appuntamenti elettorali nel weekend: nel pomeriggio si è recato a Charlotte per una raccolta fondi con il presidente del Comitato nazionale repubblicano Michael Whatley e la nuora (e vice presidente) Lara Trump, quindi ha tenuto un comizio a Wilmington, il primo dall'inizio del caso a Manhattan.

Melania, invece, è rimasta nella loro residenza di Palm Beach, in Florida, per ospitare l'evento del Log Cabin Republicans, la maggiore organizzazione repubblicana che rappresenta i conservatori Lgbt. Un organizzatore ha rivelato ad Abc News che l'evento è andato esaurito in 36 ore e ha già raccolto più di un milione di dollari. «Il fatto che la first lady abbia scelto questo come evento elettorale è un onore per la comunità gay del Grand Old Party - ha spiegato l'organizzatore - E nega definitivamente la falsa narrativa che Biden e i democratici hanno diffuso sull'amministrazione Trump».

Dalla sconfitta di The Donald nel 2020, l'ex first lady ha mantenuto un basso profilo, comparendo raramente in pubblico. Tra le sue principali apparizioni ci sono state la cerimonia in memoria dell'ex first lady Rosalynn Carter, il funerale della sorella maggiore del marito e quello di sua madre, Amalija Knavs. L'anno scorso è pure intervenuta ad una cerimonia di naturalizzazione a Washington, dicendo ai neo americani che essere cittadini significa «partecipare attivamente al processo democratico e tutelare la nostra libertà». La sua assenza, tuttavia, spesso si è notata più della sua presenza, incluso quando il tycoon ha celebrato la vittoria alle primarie del Super Tuesday con una festa a Mar-a-Lago a cui erano c'erano i figli Don Jr, Eric e Tiffany, ma non la moglie. Recentemente, invece, ha presenziato alla raccolta fondi per Trump e i repubblicani a Palm Beach all'inizio di aprile e si è vista al seggio elettorale per votare con l'ex presidente alle primarie Gop. Anche Mary Jordan, autrice di The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump sostiene che la partecipazione dell'ex first lady alla campagna elettorale «non sarà frequente, ma ci sarà nei momenti chiave. Le piace far crescere l'interesse, come una star del cinema».

E per quando riguarda il processo in corso a New York, molti osservatori sono convinti che non emergerà alcun dettaglio di cui lei non sia già a conoscenza. «Lei è lì per lui, stanno affrontando la cosa insieme» ha rivelato una fonte informata, sottolineando che è stata la «roccia della famiglia»