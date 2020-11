La rivelazione choc: "Alcuni agenti danno informazioni sottobanco alle Ong"

Una rivelazione choc che fa sorgere più di qualche dubbio: per caso c'è un pezzo delle forze dell'ordine che collabora con le Ong per favorire l'immigrazione clandestina ai danni del nostro Paese? Per il ruolo svolto dai nostri uomini in divisa c'è sempre il massimo rispetto, ma la frase pronunciata da una giornalista Rai non può lasciare in alcun modo tutti nell'indifferenza totale. " Un ringraziamento a quelle poche forze dell’ordine che ci hanno dato comunicazioni sottobanco, che stanno lavorando e che continuano a lavorare insieme alle Ong per salvare vite umane, nonostante per loro sia molto più complicato perché hanno ordini diversi. Quindi ringrazio Guardia costiera e Guardia di finanza ", ha dichiarato Angela Caponnetto.

‼️La “pluricrocerista sulle navi delle #ONG” @AngiKappa di @RaiNews, durante la conferenza di @RescueMed: “Un ringraziamento a quelle poche forze dell’ordine che ci hanno dato comunicazioni sottobanco e che continuano a lavorare con le ONG anche se hanno ordini diversi”@Viminale pic.twitter.com/XAi4sOF4FW — Francesca Totolo (@francescatotolo) November 21, 2020

Questo è ciò che ha sostenuto l'inviata di Rai News 24, intervenuta nel corso di una video conferenza organizzata via Zoom da RescueMed con la presenza - tra gli altri - anche di Luca Casarini (ex no global e oggi attivista pro-migranti sulla Mare Jonio), Nello Scavo e l'equipaggio della nave Mare Jonio. Si tratta di una durissima accusa, secondo cui qualche componente delle forze dell'ordine - disobbedendo a quelli che sono gli ordini - farebbe da stampella alle Organizzazioni non governative fornendo informazioni segrete e private e permettendo così l'ingresso illegale di migranti in Italia.

"Intervenga la Lamorgese"