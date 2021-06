"Ora è più pulita...": bagarre in tv dopo questa frase di Toninelli

“Roma è più pulita del passato” . Ha scatenato la reazione degli invitati alla trasmissione di Rai 3 Agorà l’uscita dell’ex ministro del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli, un intermezzo che ha scandalizzato i presenti, saltati sulla sedia alle parole del pentastellato. “I bilanci che ha ereditato Virginia Raggi cinque anni fa – ha detto – oggi ricevono gli attestati di fiducia delle migliori agenzie di rating, le strade sono rifatte, c'è più legalità e più pulizia” . La giornalista Carmen La Sorella si è messa le mani nei capelli; le immagini del suo volto in televisione hanno tradito imbarazzo e stizza.

“Parlare di pulizia a Roma mi pare un ossimoro – ha tuonato La Sorella – sono stata via solo qualche giorno e quando sono tornata lo stato della città era indecente. I cassonetti traboccano, con questo caldo poi…”. Ma Toninelli non ha fatto alcun passo indietro, anzi, ha incalzato. “L'amministrazione di una città come Roma – ha evidenziato – è complessa, ma è chiaro che c'è un più davanti al bilancio della gestione delle società. Vivo a Roma da otto anni e la situazione è notevolmente migliorata” . Il batti e ribatti è andato avanti per un po’. La giornalista, sempre più contrariata, ha replicato: “Non sono assolutamente d’accordo” .