Rubato a un turista orologio raro da 250mila euro

Razzia di orologi di lusso a Milano. Da tempo le bande specializzate in questo tipo di colpi, spesso trasfertisti della rapina che arrivano in città dal Napoletano e se ne vanno con un ricco bottino, prendono di mira i turisti e i collezionisti.

Domenica pomeriggio in pieno centro il blitz più redditizio. Un turista uzbeko di 37 anni stava passeggiando in via Manzoni, strada di negozi griffati e hotel di alto livello a due passi da piazza della Scala. Sfoggiava al polso un prezioso orologio Richard Mille, nel modello dedicato all'ex campione ferrarista Felipe Massa, portato anche da vip e sportivi. Valore: 250mila euro. Alle 15.40 circa tre persone lo hanno aggredito alle spalle. Lo hanno spintonato e in pochi secondi gli hanno sfilato il lussuoso oggetto da collezione. Infine sono scappati a piedi.

Un episodio molto simile si è verificato nella serata dello stesso giorno. Siamo a poche centinaia di metri in una piazza San Babile molto frequentata dai turisti. Intorno alle 23.30 ancora tre rapinatori sono entrati in azione. Le forze dell'ordine cercano di stabilire se si tratti delle stesse persone di via Manzoni. Evidentemente esperti di oggetti di questo tipo, riconoscendo sempre quelli più costosi da razziare. I tre hanno puntato un elegante 76enne, anche lui aveva al polso un orologio di valore, un Vacheron-Constantin da 20mila euro. Medesima la tecnica di aggressione: l'anziano è stato circondato, spintonato e gli è stato portato via l'orologio.

La polemica sulla sicurezza in città è sempre accesa. Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, sottolinea: «Ormai nella città del lusso è diventato pericoloso girare per le vie centrali di Milano indossando orologi di marca. Il capoluogo lombardo, infatti, come dimostrano gli episodi di cronaca, è in mano a bande di delinquenti specializzati in questo genere di rapine». Aggiunge l'esponente di Fdi: «Questi episodi si sommano alla rapina avvenuta, sempre in via Manzoni, il 31 maggio ai danni di un 66enne indonesiano derubato dell'orologio del valore di 40mila euro e a quella del 30 maggio in via Carlo Poma ai danni di un 76enne al quale è stato sottratto con violenza l'orologio del valore di 3mila euro».