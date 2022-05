"Sì alle armi contro la Russia". "Si parli di pace". Scontro La Russa-Salvini

Al Senato è scontro tra Fratelli d’Italia e Lega sull’informativa del premier Mario Draghi sulla guerra in Ucraina. Da un lato Ignazio La Russa ha ribadito la necessità di aiutare Kiev a difendere la sua libertà, dall'altro Matteo Salvini ha insistito sulla richiesta di parlare di pace.

La Russa, dai banchi di Palazzo Madama, ha chiesto: “Che vuol dire armi difensive?" . E, poi, ha aggiunto: "Ho sentito dire che bisogna mandare armi non letali. Mandiamo scudi ed elmetti medievali?" . Secondo il senatore di Fratelli d'Italia le armi difensive "sono quelle necessarie a ricacciare indietro chi li ha invasi" . La Russa è consapevole che gli italiani dovranno "un po' tirare la cinghia, ma ci sono motivi valoriali per i quali è giusto tirare la cinghia, e questi per noi sono più che sufficienti". Il senatore siciliano, quindi, dopo aver lodato il coraggio dei soldati ucraini che combattono per la libertà dell'Ucraina, ha spiegato che, se l'Italia non sostenesse militarmente l'Ucraina, subirebbe pesanti ripercussioni economiche (e non solo) che, agli occhi dell'Occidente, la renderebbe "uno Stato inaffidabile". "L’intervento in difesa, politico e con l’invio delle armi necessarie, è condiviso da Fratelli d’Italia ed è necessario per la nostra nazione” , ha sottolineato La Russa, rimarcando che “la destra italiana è sempre stata per la Nato e per l’Occidente fin dal 1949" .