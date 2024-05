Sì al duello tv Biden-Trump. "Prepariamoci alla battaglia"

Se vale la regola che chi è in vantaggio (vedi Donald Trump nelle primarie repubblicane) non ha alcun interesse a duellare in tv con gli avversari, allora Joe Biden è nei guai. A sorpresa, è stato lui a lanciare la sfida a Trump, dopo avere eluso per mesi l'argomento. Nell'arco di poche ore, i due rivali hanno trovato l'accordo, fissando due date: il 27 giugno su Cnn e il 10 settembre su Abc. L'accelerazione impressa da Biden è giunta dopo l'ennesimo sondaggio preoccupante (New York Times), che vede il presidente in ritardo in cinque dei sei Stati-chiave per la vittoria di novembre: Michigan, Arizona, Nevada, Georgia e Pennsylvania, con Biden in vantaggio solamente in Wisconsin. Un campanello di allarme che ha spinto gli strateghi Dem a tentare la carta del confronto diretto col rivale, i cui consensi non sembrano essere stati scalfiti dal processo Stormy Daniels in corso a New York. Il botta e risposta tra i due candidati alla Casa Bianca si è svolto via social.

Ad anticipare la novità etano stati però i media Usa, che avevano intercettato la lettera inviata dalla campagna di Biden alla Commission on Presidential Debates, annunciando il rifiuto dei dibattiti ufficiali fissati per il 16 settembre, il 1 e il 9 ottobre e optando invece per due eventi televisivi da tenersi a fine giugno e inizio settembre, in tempo per intercettare gli elettori che scelgono l'early voting, il voto per corrispondenza. Seguiva poco dopo un post su X dello stesso Biden: «Donald Trump ha perso con me due dibattiti nel 2020. Ora sembra voglia sfidarmi di nuovo. Bene, fatti avanti amico. Scegliamo le date. So che sei libero di mercoledì». L'ultima battuta un riferimento all'unico giorno in cui Trump è libero dalle udienze del processo newyorchese. Immediata la replica del tycoon, su Truth: «Sono pronto e disposto a discutere col corrotto Joe. Raccomanderei caldamente più di due dibattiti e, per motivi di eccitazione, una sala molto grande, anche se Biden presumibilmente ha paura della folla". Altro giro di post, altri dettagli. Biden annunciava di avere accettato l'invito di Cnn e Abc, rispettivamente per il 27 giugno e il 10 settembre, non senza lanciare un'altra stoccata: «Trump dice che si organizzerà da solo per i trasporti. Anche io verrò col mio aereo. Conto di tenerlo per altri quattro anni». Trump replicava dicendosi «onorato» degli inviti delle due emittenti, per sfidare il «peggiore dibattitore che abbia mai incontrato, che non sa mettere due frasi insieme». Il tycoon poi rilanciava, invitando Biden a un altro confronto su Fox News il 2 ottobre. Per ora, i dettagli certi riguardano solo la prima sfida, quella del 27 giugno, che si terrà negli studi Cnn di Atlanta «senza pubblico», come chiesto da Biden e con i tempi cronometrati per le risposte. Deve avere pesato il ricordo della prima sfida tv con Trump nel 2020. In quell'occasione, l'allora presidente non lasciò spazio allo sfidante, parlandogli continuamente sopra, al punto che Biden sbottò: «Vuoi starti zitto un attimo! È poco presidenziale».

Dopo quel dibattito, Trump cominciò però a calare nei sondaggi.