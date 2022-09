"Brividi? Li hai provocati tu agli italiani". Salvini raggela Monti

Altro che brividi. Stavolta Mario Monti è stato proprio raggelato. A spegnere le accalorate critiche dell'ex premier al centrodestra è stato in particolare Matteo Salvini, che con un tweet lapidario ha replicato agli attacchi arrivati nei giorni scorsi alle proposte fiscali dell'area moderata. In particolare, intervenendo a una trasmissione di La7, l'economista varesino era salito in cattedra e si era detto inorridito dalla pace fiscale auspicata da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. " Mi fa rabbrividire ", aveva tuonato l'ex inquilino di palazzo Chigi.

Il rimbrotto professorale al centrodestra non è piaciuto a Matteo Salvini, che a distanza di qualche giorno ha strigliato Monti per quelle sue uscite tv. " Credo che a molti di voi i brividi vengano a sentire le sue voce! ", ha affermato il leader della Lega, rivolgendosi ai suoi simpatizzanti in riferimento all'ex premier. E poi: " La miglior risposta? Il vostro voto il 25 settembre ". La pace fiscale rientra infatti nelle intenzioni elettorali dei moderati e Salvini, prima ancora che l'economista dicesse la sua, l'aveva apertamente annoverato tra le sue priorità di governo per contrastare il fenomeno dell'evasione.

#credo che a molti di voi i brividi vengano a sentire le sue voce!

La miglior risposta? Il vostro voto il 25 settembre. #25settembrevotoLega pic.twitter.com/OV8iSfunRs — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 2, 2022

Poi sono arrivati i "brividi" televisivi di Mario Monti e, di conseguenza, la replica dell'ex ministro degli Interni. " Sai quanti brividi hai provocato agli italiani? ", ha tuonato infatti Salvini su Twitter, ricordando idealmente all'ex premier i controversi effetti delle sue politiche di austerity. Le divergenze tra il professore e il leader leghista, del resto, non sono certo cosa recente e anzi risalgono proprio agli anni in cui Monti stava a palazzo Chigi. A quella stessa epoca risalgono pure le ostilità tra Salvini e l'allora ministra del lavoro Elsa Fornero. Dissapori in entrambi i casi mai risanati.